Die Ermittlungen zu dem Vorfall in einem Leipziger Hotel Anfang Oktober 2021 sind abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig stellt ihr Ermittlungsverfahren gegen einen Hotelmitarbeiter wegen angeblicher antisemitischer Äußerungen und falscher Verdächtigung ein und erhebt Anklage gegen Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Das teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag mit.

Der 39-jährige Musiker und Schauspieler Gil Ofarim hatte am 4. Oktober ein Video über seinen Instagram-Account verbreitet, in dem er antisemitische Äußerungen eines Hotelmitarbeiters schilderte. Doch die Ermittlungen ergaben etwas anderes. Das Video wurde inzwischen gelöscht.

Die Staatsanwalt schildert umfangreiche Ermittlungen im Fall Gil Ofarim

In dem Video erzählt Ofarim auf einem Bordstein vor dem Leipziger Westin sitzend, er habe in einer Schlange an der Rezeption des Westin gestanden und sei einfach nicht drangekommen. Immer andere in der Schlange seien vorgezogen worden. Als er endlich drangekommen sei, habe er den Rezeptionisten gefragt, warum das passiert sei. „Da rief irgendeiner aus der Ecke: Pack deinen Stern ein.“ Und dann habe auch der Rezeptionist gesagt: „Pack deinen Stern ein.“

Das Video hatte deutschland-, ja weltweit Aufsehen erregt. Ofarim erfuhr viel Solidarität auch von Politikern. „Leipzig ist kein Einzelfall“, sagte der damalige Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schon einen Tag später. Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) schrieb bei Twitter: „Es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist.“

Die Ermittlungen schildert die Staatsanwaltschaft als umfangreich: Es wurden zahlreiche Zeugen vernommen und ein digitalforensischer Sachverständiger mit der Sichtung und Begutachtung der sichergestellten Videoaufnahmen mehrerer Überwachungskameras im Hotelbereich beauftragt. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich in der Gesamtschau der hieraus gewonnenen Erkenntnisse das Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, so nicht ereignet. Da somit kein hinreichender Tatverdacht für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des beschuldigten Hotelmitarbeiters bestehe, sei das Ermittlungsverfahren gegen diesen eingestellt worden.

Stattdessen besteht nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nun ein hinreichender Tatverdacht dafür, dass Gil Ofarim das Video aufgezeichnet hat, obwohl er wusste, dass seine Aussagen unwahr sind und dies für den Hotelmitarbeiter „ehrverletzende und in der öffentlichen Meinung herabwürdigenden Folgen“ haben würde. Und dass gegen diesen ermittelt werden würde.

Der betroffene Hotelmitarbeiter hatte seinerseits am 5. Oktober Strafanzeige gegen Gil Ofarim erstattet und Strafantrag wegen des Tatvorwurfs der Verleumdung gestellt.

Landgericht entscheidet über die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Ofarim

Die Staatsanwaltschaft legt Gil Ofarim weiterhin zur Last, im Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung seine Behauptungen zum angeblichen Geschehensablauf nicht nur wiederholt und angezeigt zu haben. Er habe zudem den Hotelmitarbeiter wegen dessen Strafanzeige gegen ihn wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angezeigt.

Einzelheiten zu den Ergebnissen der Beweiserhebung sowie zu dem mutmaßlichen Geschehensablauf teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Dies wäre eine unzulässige Vorwegnahme der Beweisaufnahme, welche der Hauptverhandlung vor Gericht vorbehalten bleibe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Im Hinblick auf die durch den Angeschuldigten Gil Ofarim bewirkte große und überregionale öffentliche Wahrnehmung seines vielfach aufgerufenen Videos, die im Anschluss daran entstandene öffentliche Diskussion sowie das nach wie vor bestehende große Interesse der Medien und der Öffentlichkeit an der Sache hat die Staatsanwaltschaft aufgrund der besonderen Bedeutung des Falles die Anklage nicht beim Amtsgericht, sondern beim Landgericht Leipzig erhoben. Das Landgericht Leipzig wird nunmehr über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden haben.