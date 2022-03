Ein Konzert für Frieden und Freiheit von Musikern aus Russland, der Ukraine, Belarus und Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag im Schoss Bellevue organisiert. Ein Konzert der Berliner Philharmoniker gegen den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ein Zeichen der Solidarität. Ein wichtiger Gast jedoch sagte ab: Andrij Melnyk, der Botschafter der Ukraine in Berlin. Per Twitter teilte er seine empörte Begründung: Die Solisten seien alle Russen. „Mitten im Krieg gegen Zivilisten. Ein Affront. Sorry, ich bleibe fern.“

Putin zerstört nicht nur die Ukraine. Er zerstört dort auch die russische Kultur, die Sprache, die Literatur – in einem Land, in dem Russisch für viele die Muttersprache ist, von der sie sich nun abwenden. Selbst ukrainische Schriftsteller, die bisher auf Russisch schrieben, wollen diese Sprache nicht länger verwenden. Und dass Russisch in der Ukraine Schulfach bleibt – man kann es sich nicht vorstellen. Das Land hat vor ein paar Tagen sogar die Einfuhr russischer Bücher verboten. Und Putins destruktive Kraft reicht bis nach Deutschland. Melnyks Absage ist hier nur ein Detail.

‼️Der Bundespräsident lud mich zum “Solidaritätskonzert mit der Ukraine” 27.3. ein



Kleiner Spoiler: es treten



NUR RUSSISCHE (!) SOLISTEN



auf (Pianist Kissin & Bariton Pogossov)



Keine UkrainerInnen!



Mitten im 🇷🇺Krieg gegen 🇺🇦Zivilisten!



Ein Affront. Sorry, ich bleibe fern‼️ pic.twitter.com/YmZppiWDYv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 26, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Es stimmt, dass Putin nicht jeder einzelne Russe gehört. Es stimmt, dass viele Verteidiger der Ukraine Russen sind, so wie übrigens auch der russisch-jüdische Pianist Jewgeni Kissin, der am Sonntag bei Steinmeiers Konzert auftrat. Aber die Wahrheit ist auch, dass es in Russland keine große Antikriegsbewegung gibt und die große Mehrheit der Russen Putin zu unterstützen scheint.

Melnyk ließ Steinmeier schon einmal auflaufen

Und Melnyks Verhältnis zu Steinmeier ist ohnehin schon länger getrübt. Als der Bundespräsident im Februar 2021 Nord Stream 2 als fast letzte Brücke zwischen Europa und Russland bezeichnete und dabei an die sowjetischen Opfer des Kriegs von Nazideutschland erinnerte, sprach Melnyk von einer gefährlichen Geschichtsverdrehung. Ein paar Monate später lehnte der Botschafter Steinmeiers Einladung zu einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion ab, weil sie im Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst stattfand: Indem das Museum nur Russland im Namen trage, werde die UdSSR mit Russland gleichgesetzt. Dabei hatten die Sowjetrepubliken Ukraine und Belarus Millionen Opfer zu beklagen. Und nun gibt es in der Ukraine wieder Krieg, wieder Opfer.