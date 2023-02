Warum ich als Deutsch-Ukrainerin solche Thesen als Desinformation empfinde

Roger Waters soll im Mai 2023 in Deutschland auftreten. Seine Haltung zu Israel und der Ukraine hat für Proteste gesorgt. Am 1o. Februar will Frankfurt entscheiden, ob Roger Waters auftreten darf, die Rufe nach einer Absage seiner Konzerte werden lauter. Die Redaktion der Berliner Zeitung will über die Haltung von Roger Waters diskutieren und hat unter anderem die Deutsch-Ukrainerin Krista-Marija Läbe gebeten, ihre Perspektive auf die Thesen von Roger Waters aufzuschreiben.