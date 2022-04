Mein erstes Paar Fußballschuhe war gebraucht und an einer Stelle durchgelaufen. Ein älterer Nachbarjunge hatte sie mir geschenkt, und ich war stolz wie Oskar, sie frisch geputzt schnüren zu dürfen. Sie waren eine Nummer zu groß, aber nach einigen Anproben hatte ich den Bogen raus, wie ich das Loch mit Zeitungspapier ausstopfen konnte, um mich ungehindert in dem lädierten Schuhwerk zu bewegen. Der Spott meiner Freunde blieb aus, er hätte nur den heiligen Ernst gestört, mit dem wir uns dem Spiel hingaben.

Meinen Eltern war der Zustand des Geschenks nicht verborgen geblieben. Ein halbes Jahr später beglückten sie mich zu Weihnachten mit einem neuen Paar Adidas Uwe, einem Anfängermodell mit Noppensohle. Ich habe vergessen, wie lange es anschließend gedauert hat, ehe ich mir von meinem Taschengeld das Modell Beckenbauer Super zulegen konnte, mit einem zusätzlichen Satz Schraubstollen, mit denen man das Schuhwerk an die jeweiligen Platzverhältnisse anpassen konnte.

Erinnerungskitsch einer westdeutschen Nachkriegskindheit? Falls ja, so handelt er von einer kurzen Phase des Verzichts zu Beginn der 60er-Jahre. Meine Eltern wollten zunächst vermutlich abwarten, ob meine Fußballleidenschaft länger als ein halbes Jahr anhält, damit sich das Weihnachtsgeschenk auch lohne. Ich erinnere mich an eine Zeit des Mangels, die die Eltern mit Geduld und Geschick kaschierten, ehe auch in unserer Familie nach erfolgtem Bau eines Eigenheims ein überschaubarer Wohlstand einkehrte. Wir hatten einen Nutzgarten, und im ausgehenden Winter war die Hausschlachtung eines Schweines samt Verarbeitung ein spektakuläres Familienereignis – sorry, liebe Veganer.

Eine lange anhaltende Phase der Prosperität

Ich schätze mich glücklich, ein weitgehend verzichtsfreies Leben geführt zu haben, obwohl ich vermute, dass die Tugend der Genügsamkeit zum ideellen Gepäck gehört, das die Eltern uns mitzugeben versucht haben. Das Gebot, keine Lebensmittel zu verschwenden, und die Verpflichtung, sorgsam mit Energieressourcen umzugehen, gehörte zum lebenspraktisch-moralischen Kanon meines Vaters, der dabei durchaus den Spott meiner Mutter auf sich zog, die ihn milde kritisierte, wenn er beim Verlassen eines Raumes umgehend das Licht ausschaltete und die Heizkörper herunterdrehte.

Vielleicht habe ich zu weit ausgeholt, aber ich bin geneigt, die jugendliche Erfahrung mit der These zu verknüpfen, dass die beiden deutschen Gesellschaften in den jeweils lang anhaltenden Phasen ihrer Prosperität weitgehend frei von Verzicht waren – auch wenn die westdeutschen Warenlager ganz anders gefüllt waren. Im Restaurant nichts zurückgehen lassen zu können, rechne ich mir weniger als nahrungsbewusste Praxis des Verzehrs an, sondern als zwanghafte Internalisierung des elterlichen Erziehungsgebots.

Und? Stellte die Ölkrise von 1973 einen Einschnitt hinsichtlich der Hoffnung und des Glaubens auf ewigen Wohlstand dar? Die vier autofreien Sonntage, für die 1973 eigens ein Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung erlassen werden musste, sind vor allem als symbolische Maßnahme in Erinnerung geblieben, die Bundeskanzler Willy Brandt wie folgt begründete: „Die politisch motivierte Verknappung und Verteuerung des Öls auf der Welt, ihre Begleitumstände und ihre Konsequenzen sind eine Herausforderung an die Vernunft. Sie sind auch eine Herausforderung an die schöpferische Phantasie.“ Er hoffte, über ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen und rationierte Zuteilungen an Tankstellen Benzin und Diesel zu sparen. Dazu sei es aber nicht gekommen, resümierte Claudia Kemfert, Professorin für Energieökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Fahrverbots im Jahre 2013. Die Verhaltensweisen der Verbraucher jedenfalls hätten sich nicht entscheidend geändert. „Öl wird eingesetzt zum größten Teil für die Mobilität, für das Autofahren, und für den Gebäudebereich, fürs Heizen. Wir haben immer noch einen enorm hohen Ölverbrauch weltweit, der weiter zunimmt, und immer noch das Problem, dass wir extrem abhängig sind vom Öl.“

Von der besonderen Abhängigkeit vom russischen Gas war damals noch nicht die Rede. Die Sonntagsfahrverbote wurden bereits 1973 als Teil einer gesellschaftlichen Folklore wahrgenommen, mit der eine Art Notstandsbewusstsein evoziert werden sollte. Ich erinnere mich gut, wie wir einen Fahrradausflug zur ca. 20 Kilometer entfernten Autobahn organisierten, um das erhabene Gefühl einer Fahrt mit dem Rad auf der Autobahn zu genießen – das Fahrverbot als juveniles Happening.

Die Kultur des Konsums, in die wir hineinwuchsen und die seither ein konstitutiver Bestandteil der bundesrepublikanischen Geschichte ist, hat sich die Verzichtserfahrung, aus der sie geboren wurde, auf andere Weise bewahrt. Gegen die ungesunde Fettleber halfen Diäten, und gegen die zu Beginn der 70er-Jahre vom Club of Rome konstatierten „Grenzen des Wachstums“ mobilisierte bald darauf eine Ökologiebewegung, die in rabiater Ruppigkeit gegen die Errichtung von Kernkraftwerken zu Felde zog. In den Formen des Protests war Gewalt ein legitimes Mittel, zugleich aber inszenierte man demonstrative Verletzlichkeit, etwa mit dem Bau von fragilen Hüttendörfern im Wendland, in denen man sich dem schweren Gerät der polizeilichen Ordnungskräfte aussetzte. Auch darin ließe sich heute eine Rückbesinnung auf gesellschaftliche Verzichtserfahrung erkennen. Wer gegen Atomkraft, das Synonym des technischen Fortschritts, Windenergie als mögliche Alternative anführte, machte sich verdächtig, sich auf die Idylle ländlicher Versorgungsgemeinschaften beschränken zu wollen. Für den übermächtigen gesellschaftlichen Mainstream war Ökologie unweigerlich mit sozialer Selbstbeschränkung verknüpft.

Scheitern im Erfolg

Aber ist es überhaupt erstrebenswert, das Lebensgefühl der 80er-Jahre zu retten? Zu den dringlichen Themen aus der Zeit vor Beginn des Ukraine-Krieges gehörte ja gerade die Nachbereitung des Dilemmas, dass die frühe Ökologiebewegung in ihrem Kampf gegen die Kernenergie mit dazu beigetragen habe, das Vertrauen in die Verwendung fossiler Brennstoffe zu verlängern. Gerade diejenigen, die mit und in der grünen Bewegung sozialisiert wurden, müssen sich 40 Jahre später fragen lassen, ob sie in ihrem Erfolg nicht auch gescheitert sind. Sie haben einen gesellschaftlichen Reformprozess auf den Weg gebracht, aber doch nicht so, wie sie es sich vermutlich vorgestellt haben – ganz zu schweigen von der langen Zeit, die es zur Durchsetzung ihrer Ideen gebraucht hat. Dass sie sich ausgerechnet von jungen Klimaaktivisten den Vorwurf gefallen lassen müssen, Zeit verschwendet zu haben, und die Argumentation, Kernenergie wäre womöglich die bessere Alternative gegenüber Öl und Gas gewesen, ist die bittere Pointe eines neuen Generationenkonflikts, der nach dem Krieg in verschärfter Form seine Fortsetzung finden wird.

Die Tatsache aber, dass die deutschen Nachkriegsgesellschaften die erlittenen Verzichtserfahrungen begierig in anhaltenden Konsum überführt haben, hat sie letztlich auch gegen Blut-, Schweiß- und Tränenreden immunisiert, die diesen Verzicht nun mit Nachdruck einfordern. Als wenn es so einfach wäre. Ein Tempolimit auf der Autobahn sowie die Regulierung der Heizung um ein bis zwei Grad nach unten bleiben symbolische Wohlfühlaktivitäten angesichts des Schuldkomplexes in einem Krieg, der Gewissheiten und Gewohnheiten infrage stellt, die sich trotz aller Konflikte immer wieder auch über das Erreichte und Gelungene zu verständigen vermochten. Als 2006 zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft deutsche Fahnen geschwenkt wurden, waren weite Teile der Bevölkerung einverstanden mit dem Ausdruck patriotischer Gefühle, die mehr oder weniger auf wirtschaftlicher Solidität, moralischer Integrität und demokratischer Verfahrenssicherheit fußten.

Putins Krieg und die Mutmaßungen über eine deutsche Schuld haben bestehende Selbstgewissheiten fundamental erschüttert. Wenn in diesen Tagen von Verzicht die Rede ist, ist man geneigt, an eine verlängerte österliche Fastenzeit zu denken. Eine Vorstellung davon, was es mit Robert Habecks Andeutung auf sich haben könnte, derzufolge wir alle ein wenig ärmer werden, ist auf fatale Weise unterentwickelt. Zum drohenden sozialen Wandel gesellt sich ein enormer gesellschaftspolitischer Revisionsbedarf.