Wie man einen Schoßhund aus dem eingerasteten Maul eines Artgenossen rettet

Einer knurrt, einer heult, eine jammert, eine schimpft. Alles sehr laut und voller unwirklichem Entsetzen in diesem Moment, mitten im unverhofft heißen und eigentlich ziemlich entspannten Berliner Spätsommer. Es ist der Soundtrack zu einer Hundebeißerei. Ein muskelbepackter brauner Hund mit schwerem Schädel und verblödetem Blick hat einen ungleich kleineren weißen Artgenossen gepackt und sich in dessen Schädel verbissen.

An den Hunden hängen die Halterinnen, die schimpfende an dem braunen, die jammernde an dem weißen. Die Jammernde ist schon alt und schwach, dass sie sich ohne ihren umgekippten Rollator aufrecht hält, ist erstaunlich. Die Leinen sind gespannt, Worte werden wiederholt: „Nein!“, „Oh Gott!“, „Hör auf!“, „Lass los!“, „Mistvieh!“, „Mach dein Maul auf!“, aber der größte Teil – auch der menschlichen Äußerungen – bleibt unartikuliert: Klagen, Schreien, Beten, Weinen.

Passanten eilen herbei, zerren rat- und erfolglos mit an den Leinen, hauen dem braunen Tier auf die Schnauze, den Schädel, den Rücken, was dieses alles nicht zu merken scheint. Es schüttelt seinen Schädel mit den eingerasteten Kiefern, Omis Schoßhund jault noch, ist aber mit seinem Bewusstsein offenbar schon nicht mehr auf dieser Welt. Es ist der Horror. Erst als jemand seine Wasserflasche über die Schnauze des Braunen kippt, schnappt dieser kurz nach Luft und lockert für einen entscheidenden Moment seinen Biss.

Die Hundeleinen verlieren die Spannung, der würgende Schicksalsknoten zerfällt zu mehreren Unglückshäufchen, die Halterinnen sehen einander nicht an, sondern reden auf ihre Tiere ein. Die Omi wird getröstet, die Halterin des Blödhunds mit Ignoranz gestraft. Der kleine Hund lebt und blutet noch nicht einmal. Die seelischen Blessuren klaffen umso deutlicher. Allen Beteiligten und Zeugen ist der Schock in die Knochen gefahren. Manche kämpfen mit den Tränen. Die Was-wäre-wenn-Schleifen drehen sich in den Köpfen. Wenn das ein Kind gewesen wäre ... Wenn die Omi gestürzt wäre … Wenn der Mann kein Wasser dabeigehabt hätte …

Was man außer Kotbeuteln mitführen sollte

Letzteres wäre eigentlich leicht auszuschließen. Seit 2016 gilt in Berlin: „Hundehalter und Hundeführer haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Hunde die Straßen nicht verunreinigen. Sie haben beim Führen des Hundes für die vollständige Beseitigung von Hundekot geeignete Hilfsmittel mit sich zu führen.“ Wir würden vorschlagen, den Gesetzestext noch etwas zu erweitern und die Hundehalter und -führer zum Mitführen von Wasserflaschen anzuhalten. Zumindest als Tipp, auch wenn man nur seinen Schoßhund ausführt. Zu dessen Besten.