Noch sind der Standort und die personelle Besetzung des im Koalitionsvertrag angekündigten Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation nicht geklärt. Sicher ist nur, dass es in einer ostdeutschen Stadt entstehen und bis 2027 fertig sein soll. Es bewerben sich etwa Frankfurt (Oder), Halle, Leipzig, Jena und Magdeburg. Doch schon jetzt gibt es Kritik an der Ausrichtung des Zentrums. Der Fokus auf Deutschland sei zu eng. Das habe der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt. Der Vorstandsvorsitzende des Archivs Bürgerbewegung Leipzig, Uwe Schwabe, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk versandten ein Schreiben an führende Regierungs- und Oppositionspolitiker mit diesem Anliegen.

Putin und seine Geschichtsreden als Warnung

Kowalczuk war wie mehrere Erstunterzeichner des Briefes Mitglied der 2018 bis 2020 tagenden Regierungskommission Revolution und Einheit, aus deren Arbeit die Idee für das Zentrum entstand. Im Koalitionsvertrag wird es so eingeführt: „Die Erfahrungen der Ostdeutschen im Wandel und die Bedingungen für gelingende Transformation sollen im neuen ,Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation‘ für zukünftige Herausforderungen erforscht und besser vermittelt werden.“

Der am Montag auch an die Presse verschickte Brief begrüßt die Idee des Zentrums und fordert zugleich „eine dringend notwendige Erweiterung der Gründungsidee“. Ausgehend von dem am 24. Februar begonnenen Krieg und den „Geschichtsreden“ Wladimir Putins wird auf die europäische Perspektive gedrängt. „Hauptaufgabe des geplanten Zentrums sollte die Schaffung einer politischen und kulturellen Nähe zwischen europäischen Demokraten sein.“ Zudem dürfe die Betrachtung der Geschichte nicht erst 1990/91 beginnen. Es gehe darum, „den ursächlichen Zusammenhang zwischen Diktaturen, Freiheitsrevolutionen und Demokratie in Europa“ herauszuarbeiten und zu veranschaulichen.

Unterzeichner mit Ost- und West-Hintergrund

Europa steht allerdings schon im Namen der geplanten Einrichtung. Interessant ist, dass mehrere polnische Historiker zu den Unterzeichnern des Briefes gehören. In der Bewerbung der Stadt Frankfurt an der Oder Mitte Januar wurde deren Brücke zur polnischen Schwesterstadt Slubice als Standortvorteil angepriesen.

Das Schreiben ist kein knapper, eindringlicher Appell, sondern eine ausführliche Erörterung über mehr als zwei Druckseiten, der etliche Namen von Unterstützern folgen. Auch der Schauspieler Jan Josef Liefers, die frühere Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde Marianne Birthler und Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, sind dabei. Doch nicht nur Leute mit Ost-Biografie: Die Grünen-Politikerin Marieluise Beck und die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth (CDU) haben ebenfalls unterschrieben.