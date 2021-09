Seit Anfang 2020 werden in der Daphne-Datenbank der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) Titel von Werken der verschiedenen Sammlungen auf rassistische oder anderweitig diskriminierende Begriffe hin überprüft. Die AfD hat im sächsischen Landtag eine Anfrage gestellt, wie viele Kunstwerke denn daraufhin umbenannt worden seien. Greift die Cancel Culture jetzt auch in Dresden? So einfach ist es nicht, erklärt die Leiterin der SKD Marion Ackermann in einem Telefongespräch.

Die Staatlichen Kunstsammlungen nennen aus Gründen der politischen Korrektheit 143 Kunstwerke um.

Das stimmt so nicht. Und ich war mehr als überrascht davon, dass viele Medien das aufnehmen, ohne bei uns nachzufragen.

Was stimmt denn dann?

2008 startete im Zuge der Provenienzforschung an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden das Daphne-Projekt. Das ist eine Museumsdatenbank, die unseren gesamten Sammlungsbestand erfasst und digital abbildet, dazu gehören auch die Werktitel. Es gibt allein 90.000 Werke, die mehrere Titel besitzen. Diese sind alle in der Datenbank abrufbar. Hier gilt es zu entscheiden, welcher Titel an erster Stelle steht. Darum geht es auch bei den aktuell durchgeführten Umbenennungen.

SKD/David Pinzer Zur Person Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann, geboren 1965 in Göttingen, wurde 2003 mit 38 Jahren Leiterin des Kunstmuseums Stuttgart. Von 2009 bis 2016 leitete sie die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Seit November 2016 ist sie Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie hat sich dort für acht Jahre verpflichtet.

Es wird also gar nicht umbenannt?

Die Wahrheit ist natürlich etwas komplizierter. Von den 1,5 Millionen im Daphne-Projekt erfassten Werken haben elf Objekte Titel, die Begriffe enthalten, welche beispielsweise der Duden als diskriminierend ausweist. Hier haben wir entschieden, diese Begriffe im erstgenannten Titel mit vier Asterisken zu kennzeichnen.

Also heißt es im ersten Titel etwa „**** mit Smaragdstufe“ statt „Mohr mit Smaragdstufe,“ um eines der bekanntesten Werke im Grünen Gewölbe zu nennen?

Genau. Aber mit einem weiteren Klick gelangt man dann zum vorherigen Titel. Wir ermöglichen also einen demokratischen Zugang. Wer möchte, kann den ursprünglichen Titel sehen, wer sich davon gestört fühlt, sieht beim ersten Aufruf das Überblendete. Es ist also ein wirklicher Kompromiss, der einer komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit gerecht zu werden versucht.

Sie haben von elf Titeln gesprochen, das Kulturministerium hat in seiner Antwort auf die AfD-Anfrage 143 Umbenennungen genannt.

Es gibt mehrere Optionen, wie wir mit sensiblen Titeln umgehen. Zum Beispiel kann auch der historische Titel in Anführungszeichen oder in Klammern ergänzt werden. Wir diskutieren auch über Begriffe wie „Eskimo“, „Zwerg“ oder „Zigeuner“ im Titel. Oder über Stereotype. Da steht zum Beispiel „Afrikanischer Krieger, den Bogen schwingend“. Aber unsere Forschungen haben ergeben, dass die dargestellte Person auch von einem anderen Kontinent stammen könnte. Sie wird mit diesem Begriff nur belegt, weil sie dunkelhäutig ist. Daher muss der Titel geändert werden. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass die Werktitel oft gar nicht vom Künstler vergeben worden sind, wie das seit dem 20. Jahrhundert der Fall ist. Das sind oft Titel, die einfach beschreiben, was man sieht, und die etwa von Sammlern, Kunsthändlern oder Museumsmitarbeitern vergeben worden sind. Beim Titel „Junges Zigeunermädchen auf einer Wiese“ diskutiert unsere Forschungsabteilung dann darüber, ob wir als ersten Titel beispielsweise „Junges Mädchen auf der Wiese“ wählen sollten.

Aber Sie löschen den anderen Titel nicht?

Nein. Es gibt kein Tilgen, kein Canceln. Wir entfernen auch keine Kunstwerke, weil sie mit Unrecht und Gewalt, Ausgrenzung und Zerstörung konfrontieren oder nach heutigem Standard diskriminierend wirken, wie vielleicht der „Mohr mit der Smaragdstufe“, den der Künstler mit stereotypen Attributen der Fremdheit ausgestattet hat. Diese Aufforderung, solche Werke ins Depot zu stellen, gab es ja. Ich spreche mich dagegen aus. Aber wir müssen mit solchen Kunstwerken sensibel umgehen und einen Kontext herstellen, der ihre komplexe Geschichte deutlich macht. Es geht um gleichberechtigte Sprache.

Es hieß ja, aufgrund der sogenannten Umbenennung würde die Internet-Suche nach diesen Kunstwerken erschwert. Ist das so?

Nein, denn in unserer Online Collection werden sie weiterhin gefunden.

Welche Titel haben denn die Kunstwerke im Museum?

Im Grünen Gewölbe beispielsweise haben wir keine Beschriftungen.

Und bei Führungen?

Es gibt bestimmte Bereiche in Institutionen, die man formalisieren muss. Aber die Freiheit für Autorinnen und Autoren, für Künstlerinnen und Künstler und auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die bleibt bestehen.

Das heißt, wer bei Ihnen Führungen macht, kann das handhaben, wie er möchte?

Wer bei uns Führungen macht, ist ja in ständigem Austausch mit uns, hat Teil an den Diskussionen. Aber dann sollen es jeder mit seiner Sprache vermitteln. Da gibt es keine Vorschriften.

Sie sind ja nicht das erste Museum in Deutschland oder in Europa, das sich mit Titeln von Kunstwerken beschäftigt, die als diskriminierend empfunden werden. Das Rijksmuseum in Amsterdam hat bereits vor Jahren Eskimo durch Inuit oder das N-Wort durch Schwarzer ersetzt.

Das ist im Grunde Standard. Wenn es kein vom Künstler vergebener Originaltitel ist, gibt es doch keinen Grund, einen diskriminierenden Titel zu tradieren, den vielleicht in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Museumsmitarbeiter vergeben hat.