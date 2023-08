Das Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern ist inzwischen international bekannt, Fernsehsender der ganzen Welt berichteten über das Dorf, in dem Neonazis versuchen, den Ton anzugeben und von der Zivilgesellschaft daran gehindert werden. In den Vorgärten stehen Reichsflaggen, an einer Wand ein riesiges Bild einer blonden Familie neben den Wörtern „frei, sozial, national“, ein Grill mit der Inschrift „Happy Holocaust“ und ein Wegweiser, der Hitlers Geburtsort Braunau am Inn ausschildert.

Auch am Freitagabend sind diese Wahrzeichen durch Polizeiabsperrungen zu sehen. Am Morgen waren auf dem Festivalgelände Hakenkreuzschmierereien aufgetaucht, die Polizei entschied sich, Anwohner und die mehreren Tausend Festivalbesucher weit voneinander fernzuhalten.

Anreisende wurden schon in Grevesmühlen, dem nächsten größeren Ort vom Sackgassendorf Jamel, am Bahnhof von einem großen „Fight Zecken“-Graffito begrüßt. Das Dorf aus etwa zehn Grundstücken liegt eine zehnminütige Busreise entfernt. Die Konzentration an braunem Gedankengut ist hier besonders hoch. Seit den Neunzigern läuft hier ein rechtes Siedlungsprojekt rund um den bekannten vorbestraften Rechtsextremisten Sven Krüger mit dem Ziel, ein „nationalsozialistisches Musterdorf“ zu schaffen. Eigentlich ist dieses Ziel erreicht, 2007 sagte der Bürgermeister der umliegenden Gemeinde: „Wir haben Jamel aufgegeben.“

Doch nur eigentlich, denn obwohl durch Einschüchterung, Gewalt und bewusstes Wegschauen, viele Anwohner wegzogen, gibt es noch immer ein Ehepaar, Horst und Birgit Lohmeyer, dass sich den Rechtsextremen entgegenstellt, „um das Dorf nicht den Neonazis zu überlassen“. Drohungen ihrer Nachbarn sind Teil ihres Alltags geworden, einen drastischen Höhepunkt im Konflikt stellte der Brandanschlag auf ihr Grundstück vor einigen Jahren dar.

Der Brand der Scheune der Lohmeyers vor acht Jahren. dpa

Auf dem Festivalgelände riecht es nach Tabak und Mückenspray. Umgeben von Feldern und Wald ist neben den zwei Bühnen auf einer Seite des Eingangs ein großer Markt aufgebaut. Am Stand der Amadeu-Antonio-Stiftung erklärt Sprecher Lorenz Blumenthaler, das Festival sei „unfassbar wichtig“. „Ich rede mit euch und muss hinter euch die Reichskriegsflagge angucken.“ Er erzählt, viele Menschen könnten bis sie hier waren gar nicht glauben, dass es so raumgreifende Neonazis gibt. Während sowohl rechtsextreme Aufmärsche, aber auch rechtsextreme Gewalttaten im vergangenen Jahr gestiegen waren, besonders in Ostdeutschland, müsse Jamel als Mahnung dienen. Dass die Lohmeyers sich aber auch nicht einschüchtern ließen, sei gleichzeitig eine Quelle der Inspiration.

Plötzlich steht die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schleswig (SPD), neben den Lohmeyers auf der Bühne. Sie bedankt sich bei allen Anwesenden, aber besonders bei den Lohmeyers, der folgende Applaus dauert einige Minuten an. Dem Ehepaar ist anzusehen, es ist ihnen etwas unangenehm. Sie überlassen die Bühne wieder den Künstlern. Vor Moshpits zu „die perfekte Welle“, fordert die Band Juli das Publikum auf, besonders laut zu sein, „damit die Arschlöcher da drüben uns hören“. Auch Sänger Bosse betont im Anschluss „Volle Solidarität mit den Lohmeyers.“ Fury in the Slaughterhouse sagt auch, sie seien extra laut für die „Arschgeigen“ auf der anderen Seite der Polizeiabsperrung. Nach Madsen betreten die Lohmeyers ein letztes Mal die Bühne und wünschen dem schweißgebadeten Publikum eine gute Nacht.