Der Berliner Lyriker und Ex-Punk Henryk Gericke wird Burgschreiber

Der Kontrast zwischen Poesie und Punk habe die Jury überzeugt, sie wählte den Berliner Schriftsteller und Lyriker Henryk Gericke zum neuen Burgschreiber in Beeskow, das gab der Landkreis Oder-Spree bekannt. Gericke, 1964 in Berlin (Ost) geboren, lebte seit Mitte der 1980er Jahre als freischaffender Schriftsteller, wie es in der Mitteilung des Kreises hieß. Das ist euphemistisch formuliert und unterschlägt, dass die damaligen Behörden Gericke fest im Blick hatten, um ihn gegebenenfalls wegen Paragraph 249 Strafgesetzbuch der DDR „Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten“ festzusetzen. Gericke hatte eine Buchbinderlehre abgeschlossen und war durchaus nicht ganz so freischaffend, wenigstens auf dem Papier arbeitete er als Drucker beim Progress-Filmverleih und dann im Büro für kulturbezogene Architektur.

Seine Energie dürfte Gericke allerdings in seine kulturelle und oppositionelle Tätigkeit nach Feierabend gesteckt haben. 1982 gründete die Punkband The Leistungsleichen, er war politisch aktiv, gründete mehrere Underground-Zeitschriften (zum Beispiel den „Anschlag“) und edierte unabhängige Anthologien mit so schönen Titeln wie „Autodafé“ und „Braegen“, die er jeweils auch mit eigenen Texten bestückte.

Seine Druckerjobs konnte er nach dem Ende der DDR aufgeben. 1990 gründete Gericke den Verlag Galrev Druckhaus zusammen mit anderen Aktiven der literarischen Prenzlauer-Berg-Szene, darunter die ehemaligen informellen MfS-Mitarbeiter Sascha Anderson und Rainer Schedlinski. 1993 stieg er aus und wurde freischaffend, was man wiederum als Euphemismus bezeichnen könnte, diesmal aber wegen des existenziellen Drucks. Zweimal erhielt Gericke das Alfred-Döblin-Stipendium. Er beschäftigt sich viel mit der Aufarbeitung und Dokumentation der Oppositions-, Punk- und Literaturgeschichte Prenzlauer Bergs, schrieb das Drehbuch für den Dokfilm „ostPUNK! – too much future“, kuratiert Ausstellungen und gründete die Staatsgalerie in der Greifswalder Straße.

Gericke habe die Jury überzeugt durch das spannende Zusammenspiel aus biografischem Hintergrund und seinem begonnenen Romanprojekt „Der Raum ist aus den Fugen“ (Arbeitstitel). Der Schriftsteller soll am 13. Januar 2024 als 31. Burgschreiber eingeführt werden und seine Antrittslesung halten.30. Burgschreiberin war bis Ende Mai Franziska Hauser, den Lesern der Berliner Zeitung als Autorin vertraut.

Der Kreis Oder-Spree und die Stadt Beeskow vergeben das Amt für fünf Monate - verbunden mit der Verpflichtung, neben Antritts- und Abschlusslesung Texte zu veröffentlichen. Zur Unterstützung für die Umsetzung eigener literarischer Vorhaben gibt es ein monatliches Stipendium in Höhe von 1000 Euro.