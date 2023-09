Der Direktor des Berliner Stadtmuseums Paul Spies beendet seine Tätigkeit vorzeitig

Paul Spies beendet seine Tätigkeit als Vorstand und Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin vorzeitig. Das teilte die Senatsverwaltung für Kultur am Freitag mit. Spies werde gehen, sobald eine Nachfolge antreten kann – voraussichtlich im Frühjahr 2024. Die neue künstlerische Direktion werde die Aufgaben in einer Doppelspitze – gemeinsam mit der Managementdirektorin Sabine Stenzel – übernehmen.

Die Mitteilung nennt die Gründe für diese Entscheidung: Zum einen sei das Stadtmuseum dabei, das Märkische Museum, das derzeit wegen Sanierung geschlossen ist, in Zusammenspiel mit dem Marinehaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu zu konzipieren. Dies sei ein guter Zeitpunkt, um an eine Nachfolge zu übergeben. Zudem wird der 63-jährige Niederländer, dessen Vertrag bis Juli 2025 gehen sollte, die Eröffnung dieses „Museums- und Kreativquartier“ (Arbeitstitel), die für 2028 geplant ist, als Direktor der Stiftung nicht mehr erleben. Spies möchte, bevor er in den Ruhestand geht, wieder eine eigene Agentur eröffnen. Paul Spies bleibt in Berlin und ist weiter im Vorstand des Berliner Museumsverbands tätig.