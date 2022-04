Wer gern mehr über die mühsame, magische Kunst des Schreibens von Romanen erfahren möchte, sollte das neue Buch von Leïla Slimani lesen: Um Bestseller wie „Nun schlaf auch du“ oder „Das Land der anderen“ zu verfassen, das erzählt die französisch-marokkanische Schriftstellerin gleich zu Beginn, zieht sie sich jeden Tag in ihr kleines Büro mit Blick auf einen Pariser Hinterhof zurück. Dort wehrt sie alle Ablenkungen ab: „Nein, ich habe keine Zeit für ein Mittagessen, ein Interview, einen Spaziergang, einen Kinobesuch.“

Leïla Slimani muss oft Nein sagen, um neben ihrem Leben als Mutter das einer erfolgreichen Autorin zu führen. Deswegen sagt sie sofort Ja, als ihr angeboten wird, sich für eine Nacht in die Punta della Dogana in Venedig einschließen zu lassen. In diesem Museum für moderne Kunst gibt es, so hofft sie, keine Ablenkungen. Natürlich soll sie über diese besondere Klausur schreiben, und so entstand ihr Essay „Der Duft der Blumen bei Nacht“.

Der traumatische Schmerz

Sie erzählt darin, wie sie nach Venedig reist, erst einmal Sardinen, Kürbis-Pasta, Schnitzel und Venusmuscheln verspeist, wie sie dann nachts zwischen Installationen und Bildern herumspaziert und ihre Gedanken zu wandern beginnen. Zum Beispiel angesichts einer Installation des in Casablanca geborenen Hicham Berrada, in der Nachtjasmin blüht: „In Rabat gab es einen Nachtjasmin neben der Tür zu meinem Haus“, schreibt Slimani.

Wir erfahren einiges über ihre Kindheit und Jugend auf der anderen Seite des Mittelmeers, der Ort ihrer Übernachtung setzt Erinnerungen frei: Das alte Zollhaus, in dem sich das Museum befindet, war ein Treffpunkt arabischer und europäischer Händler. Venedig ist, so Slimani, „ebenso Teil des Orients wie des Okzidents“. In den Gärten der Palazzi duften die Blumen ihrer Kindheit. Eine ihrer Erinnerungen ist, wie sie sich als Teenager am Nachtjasmin vorbei davonstahl, um tanzen zu gehen. Eine andere, wie fremd ihr als Kind die Kunst Europas war. Und sie denkt an ihren Vater, der, unschuldig in einen Finanzskandal verwickelt, angeklagt und inhaftiert wurde. Die Bearbeitung dieses traumatischen Schmerzes, dieser Beschämung, ist, so Slimani, ein wichtiger Antrieb ihres Schreibens.

Sie denkt auch über ihre Position zwischen zwei Kulturen nach: „Zerrissen zwischen den Gemeinschaften, denen ich angehöre, fehlte mir ein prägendes Territorium, das mich genährt hätte, und so schrieb ich in wackliger Balance.“ Wer das liest, lernt viel über eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs, die Slimani ja ist. Anders aber als in der ebenfalls frisch übersetzten Graphic Novel „Eine freie Frau“ über die französische Ärztin und Feministin Suzanne Noël, die Slimani mit dem Zeichner Clément Oubrerie schuf, ist „Der Duft der Blumen bei Nacht“ keine griffige Biografie, sondern eine leise, durch prägende Momente mäandernde Erkundung ihres Lebens und Schreibens.

Leïla Slimani: Der Duft der Blumen bei Nacht. Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Luchterhand, München 2022. 158 Seiten, 20 Euro.