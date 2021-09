Berlin - Der Fall Britney Spears sorgt hierzulande immer wieder für Schlagzeilen, aber auch für Unverständnis. Längst nicht nur die Anhänger der #FreeBritney-Bewegung fragen sich, warum die Sängerin seit so vielen Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, wenn sie doch offensichtlich weder damit einverstanden ist noch den Anschein erweckt, als sei sie eines freien Lebens nicht fähig. Der Fall beschäftigt die Juristen in Kalifornien, aber auch in Deutschland beobachtet man die gerichtliche Auseinandersetzung mit Interesse. Die Frage stellt sich: Wäre eine solche Entmündigung eines erwachsenen Menschen auch hierzulande möglich?

Vor der nächsten Anhörung im Fall Spears am 29. September haben wir den Berliner Familienrechtsexperten Andreas Hanke gefragt, wie seine Einschätzung ist.