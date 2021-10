Berlin - Der Friedensnobelpreis 2021 geht an die Meinungsfreiheit, er wirft ein helles Licht auf ihre Bedeutung für die Demokratie. Ausgezeichnet wurden die philippinische Journalistin Maria Ressa und der russische Journalist Dmitrij Muratow, die beide in Ländern arbeiten, die auf der Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen weit unten rangieren. Maria Ressa ist eine der wenigen Frauen, die mit diesem stark männlich dominierten Preis ausgezeichnet worden sind.

Ressa ist eine der bekanntesten Journalistinnen der Philippinen, Gründerin der Nachrichtenwebseite Rappler, seit Jahren wird sie beschimpft, bedroht, vergangenes Jahr wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt. Ihre Verurteilung ging auf Präsident Rodrigo Duterte zurück. Maria Ressa hat seine autoritäre Politik immer wieder herausgefordert. Scharf kritisierte sie etwa seinen Aufruf an die Öffentlichkeit zur Tötung von Drogendealern, dem viele folgten. Zehntausende Menschen wurden von Polizisten und Killerkommandos ermordet. Duterte ärgert sich nicht nur über die Kritik selbst, auch dass es eine Frau ist, die ihn zur Verantwortung zu ziehen versucht, ist ihm ein Dorn im Auge. Maria Ressa ist prominent, auch international. Sie hat nicht nur die philippinische, sondern auch die US-Staatsbürgerschaft. Persönlich ist sie nicht in Gefahr.

Dmitrij Muratow ist einer der Gründer der Moskauer Zeitung Novaja Gazeta. Er hat sich trotz der Morde an Journalisten und Drohungen gegen die Zeitung geweigert, seinen unabhängigen Kurs aufzugeben.

Dieser Friedensnobelpreis zeichnet aber auch all die weniger prominenten Journalisten aus, die verantwortungsvoll ihre Arbeit tun, Politiker zur Rechenschaft ziehen, Diskussionen ermöglichen und bürgerschaftliches Engagement. Er geht an die Universitäten, die Verlage, die Bürger, die auf ihre Weise ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausüben, nicht nur in Russland und den Philippinen, sondern in allen Ländern in denen es keinen sicheren Ort für kritische Stimmen gibt.

Für sie alle war die Verurteilung Ressas, sind die Drohungen gegen Muratow ungeheuer bittere, beängstigende Signale. Für sie alle ist der Friedensnobelpreis nun eine Würdigung ihrer Arbeit, ihres Muts.

Wie Journalisten dazu beitragen, den Frieden zu bewahren? Ohne Meinungsfreiheit und Demokratie würde es schwer, gute Beziehungen zwischen den Nationen, Abrüstung und den Aufbau einer besseren Weltordnung zu befördern, sagte die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees Berit Reiss-Andersen am Freitag in Oslo, bezugnehmend auf die Kriterien, die der Stifter des Preises Alfred Nobel in seinem Testament genannt hat.

Der Friedensnobelpreis ist die wichtigste politische Auszeichnung der Welt, und doch ist seine Macht beschränkt. Ein Schutzschild für Journalisten, die in Ländern leben, die nicht demokratisch sind oder in denen die Demokratie nur der Tarnung dient, ist er nicht.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.