Der Jazz-Saxophonist Peter Brötzmann ist tot

Der Jazzmusiker Peter Brötzmann ist tot. Dies berichtet Deutschlandfunk Kultur unter Berufung auf seine Agentin.

Brötzmann galt als einer der Pioniere auf dem Gebiet des Free Jazz. Er spielte Saxofon und gelegentlich auch Klarinette und verhalf insbesondere dem Basssaxofon zu neuer Aufmerksamkeit im Jazz. Aufgrund seiner markanten Spielweise und seine Art zu Improvisieren gehörte er zu den international bekanntesten deutschen Jazzmusikern. „Ja, beim Improvisieren werde ich einiges los“, gestand Brötzmann einmal in einem Interview. „Meine Art, Tenorsaxofon zu spielen, hat sehr viel damit zu tun, Licks und Töne verschwinden zu lassen. Ab in den Ofen damit!“

Brötzmann war einer der Gründer des Plattenlabels Free Music Production in Berlin. Bis in die 80er-Jahre trat er regelmäßig beim Total Music Meeting auf, später spielte er häufig auch bei den Berliner Jazztagen, zu denen das Total Music Meeting ursprünglich als Gegenbewegung gegründet worden war. Wiederholt spielte er auch zusammen mit seinem Sohn, dem Progressive-Rock-Gitarristen Caspar Brötzmann. Das eigens in die Jazz-Sprache eingegangene Verb „brötzen“ bezeichnet auf charakteristische Weise das einzigartige Saxophonspiel Peter Brötzmanns, der nun im Alter von 82 Jahren gestorben ist.