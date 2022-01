Die „Páll Helgi“ pflügt durch den blauschwarzen Atlantik. Vor ihr Wasser, am Horizont zerklüftete Steilwände. Der Dieselmotor rattert, aus dem Schornstein dringt dunkler Qualm. 40 Jahre lang haben Fischer mit diesem Boot Kabeljau und andere Meerestiere vor Islands Küsten eingefangen. Nun steht dort, wo die schmale Luke in den Frachtraum führt, Peter Lang. Der bärtige Mittfünfziger aus Bayern, dicke schwarze Kopfhörer auf den Ohren, hält sich am selbst gezimmerten Holztisch fest. Damit er beim Malen nicht ins eiskalte Meer fällt.