Nichts vermochte Ende der 1960er-Jahre so sehr einen unmittelbaren Ausdruck politischer Empörung hervorzurufen wie der Film „Z“ des griechisch-französischen Regisseurs Costa Gavras. Er handelt von der Ermordung eines Oppositionspolitikers in einem Land, in dem Monarchie und das Militär mit ungenierter Willkür herrschten.

Obwohl der Name des südlichen Landes nicht genannt wird, sind Ähnlichkeiten mit Griechenland, das 1967 endgültig in eine Militärdiktatur überging, ausdrücklich beabsichtigt. Im Mittelpunkt des Films steht ein Richter, der um Aufklärung bemüht ist, aber letztlich an den behördlichen Vertuschungen scheitert. Der emotionalen Wucht des Films konnte man sich damals kaum entziehen, aber wenn ich mich heute – ich habe den Film vermutlich erst 1973 gesehen – daran zu erinnern versuche, fällt mir kaum eine Szene ein, die ich verlässlich nacherzählen könnte. In eindringlicher Erinnerung aber ist die treibend-bohrende Musik von Mikis Theodorakis geblieben, die dem Film nicht nur eine lokale Färbung verleiht, sondern auch für eine berstende Spannung sorgt.

Mikis Theodorakis hat zu diesem Film nicht einfach nur eine musikalische Komposition beigesteuert, er war dem Stoff persönlich verbunden. Das historische Vorbild für den ermordeten Politiker war der griechische Abgeordnete Grigoris Lambrakis, dessen Tod im Jahre 1963 ganz Griechenland aufwühlte und der Theodorakis schließlich dazu bewog, eine politische Bewegung in dessen Namen zu gründen. Die Lambrakis-Jugend umfasste bald über 50.000 Mitglieder, und infolge von deren Aktivitäten wurde Mikis Theodorakis im Alter von 35 Jahren für die linke EDA-Partei ins griechische Parlament gewählt.

Die bloßen biografischen Eckdaten des Mikis Theodorakis verweisen auf ein Energiebündel an Willenskraft, Widerstandsgeist sowie politischer und künstlerischer Entschlossenheit, als sei der 1925 auf der Insel Chios geborene Komponist von früher Jugend dazu verdammt gewesen, ein politischer Mensch zu sein. Während der Besatzung Griechenlands durch die deutschen, italienischen und bulgarischen Truppen im Zweiten Weltkrieg von 1941 bis 1944 schloss er sich dem Widerstand an. Er wurde festgenommen und gefoltert, und als sich die deutsche Wehrmacht aus Griechenland zurückgezogen hatte, kämpfte Theodorakis fortan als Partisan gegen die nicht zuletzt auch militärische Einmischung der Briten.

Hintergrundmusik im Restaurant

Früher noch als seiner politischen Prägung folgte Theodorakis seinen musikalischen Neigungen. In Tripolis auf der Peleponnes, wo Theodorakis’ Familie von 1940 an lebte, gründete er einen Kinderchor und gab sein erstes Konzert im Alter von 17 Jahren. Die Eltern förderten nach Kräften sein üppiges Talent, und über ein Stipendium erhielt er schließlich die Möglichkeit, am Conservatoire in Paris zu studieren, unter anderen bei Olivier Messiaen.

So sehr der Musiker Theodorakis heute für die gelungene Verschmelzung moderner Musik mit den Traditionen der griechischen Volksmusik steht, die allein schon darin seinen Ausdruck findet, dass kaum ein griechisches Restaurant darauf verzichten mag, die Titelmelodie aus dem Film „Alexis Sorbas“ als Hintergrundmusik abzuspielen, kam gerade diese heute naheliegende Verbindung zunächst einem Kulturkampf gleich.

Theodorakis verknüpfte die eher urban geprägte Tradition des Rembetiko mit der ländlich demotischen Musik. Zum Einfallsreichtum gesellte sich Fleiß. Das umfangreiche kompositorische Werk Theodorakis’ umfasst symphonische Arbeiten, Kantaten, Oratorien, hymnische Werke und Liederzyklen, sein früher Weltruhm aber gründete sich auf Musiken zu Filmen wie „Z“, „Alexis Sorbas“ oder Sidney Lumets „Serpico“.



Anziehungskraft des Widerstands

Spätestens nach seiner Verhaftung durch die griechische Junta wurde Theodorakis zu einer international bekannten Symbolfigur, für deren Freilassung sich unter anderem Dmitri Schostakowitsch, Leonard Bernstein, Arthur Miller und Harry Belafonte einsetzten. Der eingekerkerte Künstler und dessen ungebrochener Widerstandsgeist besaßen eine unwiderstehliche Anziehungskraft.

Wieder auf freiem Fuß, wurde Theodorakis zu einer zentralen Persönlichkeit der internationalen Linken. In Chile traf er Pablo Neruda und Salvador Allende, in Europa war er ein willkommener Ansprechpartner von Vertretern des Euro-Kommunismus und einer sich formierenden sozialistischen Internationalen. Theodorakis traf sich mit Olof Palme, Francois Mitterand und Willy Brandt und war ein ebenso gern gesehener Gast der SED-Führung in Ost-Berlin, so trat er 1983 beim legendären „Festival des politischen Liedes“ auf. Von Wolf Biermann, zweifelsfrei ein Experte in Sachen Eitelkeit, stammt der durchaus als Anerkennung zu verstehende Satz: „Ich liebe dieses eitle Arschloch.“ Etwas feinsinniger drückte sich Martin Walser aus, der sich an einer kulturkritischen Einschätzung versuchte. „Seine Musik erfüllte jeden Wunsch, den man haben konnte. Sie wurde nicht dadurch beschädigt, dass sie deutlich etwas wollte. Sie war sozusagen engagierte Musik, aber sie blieb griechisch. Das ist immer eine Art Schönheitsgarantie, wenn eine Musik aus einer Folklore lebt, ohne in ihr unterzugehen.“

Mehr als das gab Theodorakis’ künstlerisches Auftreten in den 70er-Jahren unmissverständlich Orientierung für das, was man engagierte Kunst nennt. Seine Bearbeitung von Werken des griechischen Dichters Giannis Ritsos machten diesen erst in der Welt berühmt, und Pablo Nerudas Oratorium „Canto General“ wurde nicht zuletzt durch Theodorakis’ Musik zu einem Stück Weltkunst. Schon möglich, dass Wolf Biermann mit seiner charakterlichen Einschätzung nicht ganz falsch lag. Neben seinem ausgeprägten Gespür für eine politisch konnotierte Stoffwahl war Theodorakis aber auch ein Mann der überraschenden Kombinatorik und musikalischen Kooperationen. Auf dem Höhepunkt des Konflikts zwischen der Türkei und Griechenland gab er gemeinsame Konzerte mit dem türkischen Sänger Zülfü Livaneli, die weithin als Friedensbotschaft verstanden wurden.

Die stärkste Verbindung aber hatte Theodorakis zu der griechischen Sängerin Maria Farantouri, die sich zunächst über die Interpretation von Theodorakis’ Werken einen Namen machte, später aber als große Diva der Verknüpfung von griechischer Folklore mit anspruchsvollem Liedgut die Konzerthallen der Welt füllte. Und kaum etwas war ergreifender, als Maria Farantouri 1978 im Fußballstadion von Heraklion die Lieder von Mikis Theodorakis singen zu hören vor einem Publikum, das den Schrecken der Diktatur noch in den Knochen spürte.

Mikis Theodorakis, der später sogar als Staatsminister ohne Geschäftsbereich in einer konservativen Regierung fungierte, war über viele Jahre die Symbolfigur des Aufbruchs in Europa, einem Kontinent, der gerade erst die Diktaturen in Spanien, Portugal und Griechenland abgeschüttelt hatte und der von der Illusion lebte, dass es eine gelingende Verbindung zwischen Kultur und Politik geben könne, aus der ein besseres Leben hervorgeht. Lange vor der griechischen Schuldenkrise, in der sich Theodorakis vehement gegen die Politik der Troika äußerte, war Griechenland eine Art Sehnsuchtsland, für das Mikis Theodorakis den Soundtrack lieferte.