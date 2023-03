Der neue „Asterix“-Band kommt Ende Oktober Asterix kehrt zurück ins gallische Dorf: Mit dem neuen Band „Die weiße Iris“ gibt der Texter Fabcaro sein Debüt. dpa

HANDOUT - Das inzwischen 40. Asterix-Abenteuer soll Ende Oktober in Deutschland erscheinen. / © 2023 LES EDITIONS ALBERT RENE/dpa -/ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX®

Paris/Berlin -Der nächste „Asterix“-Band wird „Die weiße Iris“ heißen und am 26. Oktober dieses Jahres herauskommen. Wie der deutsche Lizenzpartner Egmont Ehapa am Montag in Berlin bekanntgab, verspricht der neue Autor Fabrice Caro, mit Künstlernamen Fabcaro, eine typische Asterix-Geschichte, die diesmal im gallischen Dorf spielt. Dabei soll der Häuptling der Gallier, Majestix, in eine tiefe Krise stürzen - trotz seiner tapferen Krieger wie Asterix und Obelix.