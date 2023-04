Der neueste Move von Elon Musk: Aus Twitter wird Titter

Es ist nicht mal eine Woche her, dass Elon Musk den Vogel durch einen Hund ersetzt hat. Die Rede ist von seinem Unternehmen Twitter und dessen bisherigem Markenzeichen, dem ikonischen blauen Vogel, den er durch das Gesicht eines Hundes der Rasse Shiba-Inu ersetzte und damit die gesamte Twitter-Welt verblüffte – und bestimmt jeden Manager, der sich mal mit Corporate Identity beschäftigt hat.

Sogar die „Tagesschau“ hat das vermeldet. Beim Guardian war man so verblüfft, dass man gar an einen verspäteten Aprilscherz glaubte. Der Vogel ist seit ein paar Tagen zurück, doch nun gibt es wieder eine Änderung: In der Twitter-Zentrale in San Francisco wurde auf dem Firmenschild das W in der Aufschrift „@twitter “ entfernt. Aus Twitter wurde „Titter“.

Dass das auf Elon Musk höchstpersönlich zurückgeht, wurde durch seinen Tweet am Ostermontagmorgen deutlich, hier in der sinngemäßen Übersetzung: „Unser Vermieter der San-Francisco-Zentrale sagt, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, das Firmenschild so zu lassen, und das W nicht entfernen dürfen, also haben wir es in der Farbe des Hintergrunds gestrichen. Problem gelöst.“ Als Beweis postet er ein nachts aufgenommenes Foto, auf dem das W tatsächlich nur noch schemenhaft zu erkennen ist.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023

Bereits im April 2022 hatte Musk in Sachen W eine Umfrage per Twitter – Twitter-Poll genannt –durchgeführt mit der Frage, ob der Buchstabe entfernt werden solle. Hunderttausende nahmen daran teil, bevor sie gelöscht wurde.

Welchen Zusammenhang es zwischen den Änderungen bei Twitter gibt

Sind das alles impulsive, ja kindische Entscheidungen, wie manche den neuesten Move Elon Musks kommentieren? Oder gibt es vielleicht einen Zusammenhand zwischen den Veränderungen?

Dazu muss man wissen: Der Shiba-Inu ist auch das Gesicht einer Kryptowährung, des Dogecoin. Zwar basiert auch Dogecoin auf der Blockchain-Technologie, wollte aber nie dem Bitcoin Konkurrenz machen, sondern war als Spaßwährung gedacht. Dogecoin wollte sich eigentlich nur über Bitcoin lustig machen. Vielleicht könnte man sagen: Es ging ums Lachen. Was das mit dem W in Twitter zu tun hat? Nun, das Substantiv „titter“ bedeutet laut Langenscheidt-Wörterbuch nichts anderes als Gekicher. Vielleicht hat Elon Musk einfach nur ganz viel Humor.

Vielleicht lacht Elon Musk jetzt auch über diejenigen, die in Dogecoin investiert und Geld verloren haben, weil er als Twitter-Nutzer mit mehr als 134 Millionen Followern immer mal wieder einen positiven Tweet über Dogecoin absetzte, was den Dogecoin-Kurs nach oben trieb, bis er dann wieder fiel. Frustrierte Investoren gehen nun juristisch gegen Elon Musk vor.