Nach der Scheidung: Wie kann ich als älterer Mensch neue Freunde finden?

Silvio, 52: Ich habe gerade eine bittere Scheidung hinter mir und lebe jetzt allein. Ich komme beruflich nicht viel unter Leute, und unser gemeinsamer Freundeskreis ist nach der Trennung ganz schön eingerostet. Ich wünsche mir also wieder mehr Gesellschaft. Aber ich habe Angst, dass ich mich blamiere: Neue Leute kennenlernen gehört nicht zu meinen Talenten. Was raten Sie mir?

Lieber Silvio, ja, so ist das leider oft für uns Männer nach einer Scheidung. Ich vermute auch, dass Ihr Freundeskreis nicht nur eingerostet ist, sondern sich auch aufgeteilt hat, zwischen Ihnen und ihrer Ex-Frau. Ja, da stehen Sie tatsächlich ein Stück weit „nackig“ da, wenn Sie jetzt als 52-jähriger Mann losziehen und einen Freundeskreis aufbauen wollen. Sie kommen dann und müssen sagen: „Hallo – guten Tag, ich bin Silvio“. Das ist ein besonderer Moment: Sie öffnen sich, Sie zeigen unbekannten Menschen Ihr Bedürfnis nach Gesellschaft. Im besten Fall möchten Sie ja aufgenommen werden, dazugehören und eine gewisse – Freundeskreisen eigene – Geborgenheit erleben.

Freundschaft ist die kleine Schwester der Liebe

Mich interessiert dabei, wofür Sie sich schämen könnten. Scham ist dieses sehr unangenehme Gefühl, „nicht richtig zu sein“ und deswegen nicht angenommen zu werden. Wir haben das Gefühl, dass sich tausend Augen auf uns richten, und hoffen, dass sich gleich der Boden unter uns öffnet. Wenn wir etwas falsch machen, können wir lernen, es richtig zu machen. Wenn wir aber falsch sind, haben wir Pech, denn wir sind ja, wie wir sind.

Um Freundschaft, Nähe und Geborgenheit zu bitten, scheint immer eine Prüfung unseres Wesens zu sein. Das ist wie in der Liebe auch: Es gibt viele Menschen, mit denen man auf dem Papier das Leben teilen könnte, aber am Ende bestimmt etwas ganz tief in uns, ob wir uns tatsächlich öffnen oder nicht. Wir verlieben uns und finden den anderen sympathisch – oder eben nicht. Das können wir nicht beschließen. Manche sagen: Freundschaft ist die kleine Schwester der Liebe. Und so ist es auch. Wir müssen uns auf diese kleine Qual und Aufregung einer vielleicht missglückenden Begegnung einlassen. Freundschaft ist verbindlich und nicht beliebig. Vielleicht können Sie es als ein besonderes Abenteuer betrachten. Andere Leute wandern auf den Kilimandscharo oder gehen den Jakobsweg. Ihr Abenteuer in der nächsten Zeit wird die Begegnungen mit anderen Menschen sein. Ich wünsche Ihnen schöne, aufregende und tiefe Begegnungen.



