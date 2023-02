Der Ticketverkauf für die Berlinale beginnt Filmfans können ab Montagmorgen Tickets für die Berlinale kaufen. Der Vorverkauf soll um 10.00 Uhr beginnen. Die Festivalleitung setzt dabei auf Onlineticket... dpa

Berlin -Filmfans können ab Montagmorgen Tickets für die Berlinale kaufen. Der Vorverkauf soll um 10.00 Uhr beginnen. Die Festivalleitung setzt dabei auf Onlinetickets. Im Unterschied zu früher soll es keine Verkaufsschalter mehr am Potsdamer Platz geben. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Filmfestspiele werden am Donnerstag (16.2.) in Berlin eröffnet. Diesmal gelten keine Pandemieregeln mehr, die Kinos können wieder voll besetzt werden.