Berlin - Margaret Gorman war erst 15, als sie auf der Promenade von Atlantic City entdeckt wurde. Mit gerade einmal 16 Jahren gewann sie am 8. September 1921 die ersten Wahlen zur „Miss America“ und wurde zur schönsten Frau der Vereinigten Staaten. Der Schönheitswettbewerb in dem mondänen Badeort an der US-Ostküste war initiiert worden, um Touristen über den Labor Day hinaus – dem traditionellen Saisonende – in der Stadt zu halten. Acht Finalistinnen kämpften um den Titel, nur weiße, unverheiratete Frauen durften antreten.

Gorman (1905–1995) hatte sich als „Miss Washington DC“ für die Endausscheidung qualifiziert. Sie ging noch zur Schule und ist bis heute die jüngste und mit einer Größe von nur 1,53 Meter auch die kleinste Gewinnerin des Wettbewerbs. Als Preis erhielt sie die goldene Statue einer Meerjungfrau und musste eingehüllt in die US-Flagge mit einer Strahlenkrone auf dem Kopf als „Lady Liberty“ posieren.