Der Untertitel könnte suggerieren, der dritte Weltkrieg hätte bereits begonnen. Das kann ich nicht beurteilen – aber auch, wenn er vielleicht noch nicht ganz Wirklichkeit geworden ist, gibt es den dritten Weltkrieg zumindest als Gedanken. Ein Geist, der beschworen wird. Der Geist des Krieges nistet sich ein und sagt: Ich bin da! Erkennt mich endlich. Ich bin auch euer Krieg. Es gibt keinen Ausweg, nur die Flucht nach vorn. Wehrt euch, solange ihr noch könnt. Angriff ist die beste Verteidigung. Wollt ihr das nächste Opfer werden?

Diese Argumentation ist schlagend. Ich muss denjenigen folgen, die sie vorbringen. Nur wer das ist, den ich kenne, das darf ich nicht offenbaren. Meine Verbindlichkeiten als Prostituierte in Sachen Diskretion verbieten es mir.

Nebelkerzen

Stellen Sie sich doch mal vor, einer meiner Freier wäre ein hohes Tier bei der Nato. Nie im Leben dürfte ich das zugeben. Vielleicht ist er auch gar kein so hohes Tier, sondern eher so mittlere Charge? Bei der Nato-Sicherheitskonferenz zum Beispiel, da waren auch sehr, sehr viele Männer. Möglich, dass es einer davon ist. Doch es könnte ja sein, dass nicht nur einer der Männer auf diesem Foto mich kennt, sondern mehrere?

Vielleicht ist er auch bloß Angestellter irgendeiner größeren Firma, mit der die Bundeswehr zu tun hat. Oder er ist einfach Lobbyist für ein Unternehmen, das mit Waffen zu tun hat, und das sind ja auch sehr viele, allein im Portfolio von Blackrock. Jedenfalls besser, ich lege hier eine Fährte in Richtung Wirtschaft und lenke damit ab von Ministerien, derer es ja gleich mehrere gibt, die mit dem Krieg zu tun haben. Nicht nur Auswärtiges und Verteidigung, auch Wirtschaft zum Beispiel.

Es soll niemand anfangen, blind irgendwelche Leute zu verdächtigen wegen meines Textes. Ich muss meinen Kunden schützen. Vielleicht ist er ein verheirateter Familienvater in menschlichen Nöten und Abhängigkeiten. Er ist, so viel kann ich verraten, bei weitem nicht so frei wie ich, und entsprechend vorsichtig. Vielleicht vermutet er in meinem Kundenkreis russische Spione, die scharf sind auf das, was ich nach zwei Flaschen Champagner ausplappere? So bekäme ich meinen eigenen Profumo-Skandal!

Doch zu sehr darf ich ihn auch nicht verfremden: Zu viel an Diskretion macht das Erzählen ja am Ende überflüssig. Es soll nämlich nichts Überflüssiges sein, das ich hier erzähle. Ich missbrauche meine Kolumne nicht für Klatsch, und was es bedeutet, einen Kunden – oder eine Kundin – in einem Text aufzuspießen, das weiß ich noch aus meinen Zeiten bei der Welt.

Falls er das lesen sollte, kann er ganz beruhigt sein, ich werde seine Identität nicht preisgeben. Zumal ich bei anderer Gelegenheit erfahren habe, wozu er fähig ist. Da ging es um eine Kollegin – oder einen Kollegen – aus seiner Branche, die Gerüchte über ihn verbreitete, deren Wahrheitsgehalt ich nicht beurteilen kann. Darum werde ich hier auch nicht auf den Inhalt eingehen, aber es war jedenfalls etwas Anrüchiges, Privates. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, auf was für dumme Gedanken er kommt, wenn er sich bedroht fühlt: Er kenne da jemanden aus der Baubranche, und der wiederum, der kenne zwei wortkarge, aber schlagfertige junge Männer.

Nun, jetzt, wo ich es hier hingeschrieben habe, wird er bei mir wohl nicht zu diesem verräterischen Mittel greifen. Er sollte vielmehr ein Interesse daran haben, dass mir nichts geschieht. Ich hoffe trotzdem, dass er mit der Familie im Urlaub ist, darum habe ich mit diesem Text gewartet bis zum Hochsommer. Denn es wäre ein großer Schaden für mich, diesen Stammkunden zu verlieren. Der mir schon so viele Jahre treu ist.

Heroisch

Als ich ihn das erste Mal traf, sagte ich heroisch zu ihm, dass ich ihn meinen linken Idealen gemäß eigentlich ermorden müsste. Aber mangels konspirativen Hintergrunds würde ich darauf verzichten. Das hatte ich gesagt, um ihn zu reizen, und es reizte ihn – anders, als es meine heroische Absicht gewesen war: Er zeigte mir, wie gut ein wirklich guter Rotwein sein kann. Und auch sonst war es leider sehr schön. Ich bin korrupt, aber ehrlich.

Es war von Anfang an ein Ungleichgewicht zwischen uns: Er war jovial, ich sarkastisch. Ich machte Scherze, ohne dass er es merkte. Wenn er es doch tat, war er ausgesprochen nachsichtig mit mir. Geduldig bemüht, um mein Verständnis zu werben. In seiner Welt war Krieg schon immer eine Tatsache gewesen, von der man auszugehen hat. Keine Diplomatie der Welt war je so einflussreich, dass nicht doch Kriege ausgebrochen wären.

Außerdem ist jede Diplomatie in seiner Welt Pillepalle, wenn man nicht die besseren Argumente hat. Und zwar in Form der besseren Waffen. Frieden, das ist für ihn das Synonym für einen Überschuss an Waffen. Frieden ist militärische Überlegenheit, die sich ausruht. Frieden ist im Zweifelsfall der Wille zum Krieg.

Aber zu viel Ruhe ist ungesund. Krieg ist der Vater aller Dinge. Wozu sind Waffen schließlich da? Nur, um damit zu drohen, was man machen könnte? So viel Geld für einen Konjunktiv? Waffen herstellen, ausgefeilte Technik, Hightech, getestet und geprüft, um sie nie zu benutzen?

Schon schade irgendwie: Milliarden-Etats für den Fall des Falles, der eben durch diese Etats ausgeschlossen werden soll. Ein Zeughaus des Gott-Bewahre. Absurde Verschwendung. Waffen im Konjunktiv sind so seltsame Dinge. Wenn man sie einfach nur besitzt und niemals benutzt, entwickeln sie ein geheimes Eigenleben … Nur selten hat ein Staat, eine Weltmacht gar, ihren Waffenüberfluss ungenutzt veralten und verschrotten lassen. Die Rüstung, die so ein Vermögen gekostet hat, dass sie selbst ein Vermögen ist, ein Vermögen, das etwas vermag, vermöchte, wenn man möchte.

Ach, aber manche möchten ja so gern! Es glänzt der Sehnsuchtstropfen am Panzerrohr. Potentes Potential. Und die Atmosphäre knistert vor Spannung. Wer bricht zuerst aus, aus Abkommen und Verträgen? Gründe lassen sich finden. Ein Konflikt kann einfach vom Himmel fallen wie eine verirrte Kugel.

Er goutierte meinen Sarkasmus (und meinen appetitlichen jungen Körper) und ließ sich immer wieder dazu herab, mir seine Haltung zu erläutern. Der Mann hatte seine Gründe und wollte mich überzeugen. Ein ehrlicher Lobbyist glaubt sich selbst, was er sagt. Nur Waffen schaffen Frieden. Schrecklicher Sachzwang: Er verteidige meine Freiheit. Und auch gern mich persönlich, sollte sich Deutschland je in ein Kriegsgebiet verwandeln. Und wir fantasierten später, wie er mich aus brennenden Ruinen retten würde, in sein Offiziersquartier, damit ich es bei ihm besser habe als bei der durchgeknallten Soldateska mit Vergewaltigungsbefehl. Und so weiter.

Der Sex und das erotische Kopfkino sind besser, wenn auch mentale Reibung vorhanden ist. Doch Reibung reibt sich ab, und am Ende bestand meine beständige kleine Revolte nur darin, ihm in seinem postorgasmisch-kampfunfähigen Zustand zu zwingen, das „Kriegslied“ in der Interpretation von Nina Hagen auf YouTube anzuhören: S' ist Krieg, und ich begehre, nicht, schuld daran zu sein …

Er nahm mir nie etwas übel. Oder ist Männern wie ihm einfach nicht wichtig genug, was Frauen wie ich denken? Weil sie sich bei unsereins auf andere Dinge konzentrieren? Ich für meinen Teil lernte viel von ihm. Ich lernte, dass jede Haltung, wie sehr sie sich auch von meiner eigenen unterscheidet, in sich vollständig gerechtfertigt sein kann. Ich war dankbar, eine Dienstleisterin sein zu dürfen, von der nicht verlangt wird, dass sie ihre Meinung äußert. Oder überhaupt eine hat.

Ich hatte dadurch die Chance, auch bei einem solchen Mann, den ich als dumme jugendliche Linksradikale verachtet hätte, menschliche Tiefe und Widersprüche zu entdecken. Wie den seiner Ideale von Mut und Tapferkeit, einer Helden-Romantik, die im modernen Krieg kaum einen Platz mehr hat. Und er selbst arbeitet mit daran, dass es sie immer weniger geben kann, dank immer modernerer Waffensysteme, im Drohnenkrieg.

Moralischer Bankrott

Immer hatte ich mich ihm gegenüber meiner Sache sicher gefühlt. Körperlich unterlegen, aber moralisch souverän. Dass ich seinen Standpunkt nachvollziehen konnte, ohne ihn mir anzueignen, bewahrte mir meine Integrität. Doch bei unserem letzten Treffen, dem ersten nach Kriegsausbruch, fühlte ich mich lost: verloren, verirrt. Ich hatte keine Lust, mit ihm wie immer politisch zu diskutieren.

Es war das Unbehagen, mich nicht mehr zurechtzufinden in meinem linken Weltbild. In der Debatte um westliche Werte, zu denen ich immer ein ambivalentes Verhältnis gehabt hatte, wegen des Attributs westlich. Dabei weiß ich doch, dass ich meine Freiheit als Frau und als Hure mit Bürgerrechten der Entwicklung moderner westlicher Werte verdanke. Und ich wäre sicherlich eines der ersten Opfer von Putins Regime. Nur die Waffen der Nato ermöglichen in diesem Moment, dass es etwas wie mich überhaupt geben kann. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß das alles.

Aber selbst wenn ich keinen einzigen guten Einwand dagegen habe, den Westen, die Nato, als Club der Guten gegen das Böse anzuerkennen – es kommt mir dergleichen einfach nicht über die Lippen. Alles sträubt sich in mir. Gegen diese Vereinfachung.

Ich, die ich nicht glauben kann an das Böse, es nicht akzeptieren kann, dass es Gut und Böse geben soll in der realen Welt. Und dann wirft die russische Politik all meinen Relativismus um und zwingt mich förmlich, die Welt plötzlich ganz einfach und schwarz-weiß einzuteilen: in Opfer und Täter, Gut und Böse. Und jeder Relativierungsversuch führt unweigerlich zum moralischen Bankrott.

Aber da ist dieser ewige Trotz. Diese heftige Emotion, wenn jemand „Freiheit“ sagt. Ich bin eben damit aufgewachsen, dass diese Freiheitsphrasen für mein Umfeld den Geschmack der Lüge hatten. Fadenscheinige Vorwände des Westens, eigene Interessen durchzusetzen. Legitim, aber kränkend. So etwas wird man nicht los. Es ist eine Prägung. Und dass ausgerechnet Pfarrer Gauck die Kanonen segnet, macht es mir auch nicht leichter.

Jetzt saß ich mit ihm, meinem Freier und Mitbürger, in der Wanne, und erzählte ihm ein bisschen von meinen Bekannten aus dem Osten. Die sich auf beklemmende Art mit den Russen identifizieren. Nicht unbedingt, indem sie Putin etwa verharmlosen oder gar gutheißen – es ist viel vertrackter: Sie haben mit Putin nichts am Hut, fühlen sich aber von der Kritik gegen Russland mitgemeint. Von den Wessis, den in westdeutschem Selbstverständnis leitenden Leitmedien. Völlig unnötigerweise!

Niemand hat die Ostdeutschen outgecallt. Noch nicht mal in den Parteien im Bundestag, wo sich diese Spaltung zeigt, links wie ganz rechts. Ein typisch deutsch-deutsches Phänomen, ohne das man die Zerrissenheit unserer Öffentlichkeit nicht versteht: Gelernte DDR-Bürger fühlen sich zurückversetzt in den Kalten Krieg.

„Aber Putin ist nun mal nicht Gorbatschow!“, schüttelte ich den Kopf. „Und die Russen sind nicht mehr die Russen, die alte Sowjetmacht!“ Er aber sagte ruhig: „Doch, die Russen waren für mich schon immer die Russen. Unsere Feinde.“

Ja, liebe gelernte DDR-Bürger unter meinen Lesern, was habt ihr denn gedacht, welchem Land ihr beigetreten seid, welcher Weltmacht, welchem Militärbündnis? Natürlich sind die Russen jetzt auch unsere Feinde. Immerhin nicht die ganze ehemalige Sowjetunion oder die Staaten des Warschauer Pakts. Früher waren die auch alle Feinde des Westens, und auch wir, die Ostdeutschen. Deswegen gab es doch diesen eisernen Vorhang, nicht wahr?

Aber den gibt es nicht mehr. Wir sind übergelaufen. Wir sind jetzt auch der Westen, wir sind der Westen, egal, ob ihr euch so fühlt oder nicht. Wir sind der Westen. Lernt es endlich. Schaut euch die Ukrainer an, die wollen auch der Westen werden. Aber die haben ja auch keine Wessis.

Wahrheit

Ist es also wirklich unser Krieg? Auf jeden Fall ist es der Krieg dieses Mannes, der mit mir in der Badewanne saß. Der Mann mit dem Willen zum Krieg. Und das Kriegsziel war für ihn vollkommen klar – er wunderte sich, dass die Politiker in der Öffentlichkeit so um den heißen Brei herumreden: Russland muss verlieren. Heißt übersetzt: Russland muss so geschädigt werden, dass es die Ukraine nicht mehr attackieren kann. Und natürlich auch kein anderes Land. Heißt übersetzt: Russland muss militärisch vernichtet werden. Mittels ukrainischer Artillerie oder westlicher Luftstreitkräfte. Und am besten durch ein eigenes europäisches Militärbündnis ohne die unzuverlässigen Amerikaner mit ihrem Trump. Eine europäische Armee unter deutscher Führung gegen Russland.

Nochmal ganz deutlich: Ein Mann aus inneren Kreisen der Nato sagt, dass Russland besiegt werden muss. Von uns. Uns Deutschen. Der Rotwein in meinem Glas wurde mir zu stark. „Und die Atombombe?“ Sie spiele absolut keine Rolle, erklärte er. Putin würde sie ja niemals einsetzen. „Woher weißt du das so genau?“ Er wusste es eben. Hatte beschlossen, es als sichere Tatsache anzusehen. Was für ein militärstrategisches Genie: Er nahm mir buchstäblich die Angst vor dem Atomkrieg! Einfach, indem er mir erklärte, dass etwas, das zu fürchten moralisch falsch ist, auch nicht eintreten kann.

Wir wechselten von der Badewanne ins Bett, er wollte noch seine Nackenmassage zum Schluss, wie immer. Eine Hure und ihr Stammkunde, das ist auch so etwas wie ein altes Ehepaar. Und da fand ich die Wahrheit: die einzige Wahrheit, die mir wirklich zugänglich war. Die Wahrheit über ihn und über mich. Was auch immer er mir erzählte, sein Körper war das einzig reale Faktum hier, die Wahrhaftigkeit seines Fleisches, seiner Muskeln und Knorpel: Nämlich, seine Verspannungen waren weg. Ich konnte es kaum glauben. All die Jahre hatte er sich gequält unter Schmerzen. Schultern und Genick eisenhart wie eine rostige Rüstung. Jetzt war sein Kreuz weich wie geschmolzener Kruppstahl.

Ich machte wieder einen meiner versteckten Witze: „Der Krieg bekommt dir wie eine Badekur!“ Das zu sagen war infam, denn es war ein Zitat von Hindenburg, und der hatte das gesagt anlässlich des Weltkriegs, des allerersten. Aber mein Stammkunde kannte das Zitat vielleicht nicht, oder er hörte meinen Sarkasmus mal wieder nicht heraus. „Ja, stimmt!“, rief er beglückt.

Seine Welt ist also endlich in Ordnung. Was für eine Wohltat nach Jahren voller Zweifel und Verunsicherung. Durch Feminismus, Flüchtlings- und Klimadebatte. Dass die Sozen jetzt ihr wahres Gesicht als linke Faschisten, Putinisten, Russiten zeigten, bestätigt aufs Trefflichste seine Vorbehalte gegen alles links von der CDU. Und auch die CDU selbst erholt sich endlich: Friedrich Merz hatte er ja immer favorisiert. Sogar, dass die Grünen jetzt an der Macht sind, stört ihn nicht. Er findet sie gar nicht so übel. Man darf sogar die Springerpresse wieder gut finden und sich damit seine Meinung bilden.

Da spürte ich es wieder, das jahrelang domestizierte Ressentiment: meinen ohnmächtigen Trotz ihm gegenüber. Dem Westen in seinem Selbstgefühl moralischer wie militärischer Überlegenheit.

Soviel nur von meiner Seite, zum Verständnis.