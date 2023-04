Designierter Kultursenator: Respekt bei Barenboim-Nachfolge Berlins designierter Kultursenator Joe Chialo hat die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die Hauptstadt betont. „Hier in Berlin geht es um richt... dpa

ARCHIV - Der designierte Kultursenator Joe Chialo (CDU) spricht. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Berlins designierter Kultursenator Joe Chialo hat die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die Hauptstadt betont. „Hier in Berlin geht es um richtig, richtig viel, wenn wir von der Kultur reden“, sagte der CDU-Politiker am Montagabend in Berlin während des CDU-Parteitags. Vier von fünf Unternehmen in Berlin verdienten ihr Geld in der Kreativwirtschaft. „Wir haben Musiklabels, wir haben Veranstalter, wir haben auch die Clubs, die ihren Beitrag zur Vielfalt dieser Stadt leisten.“