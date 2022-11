In der DDR: Auch ein Buch über Gartenbau musste der Parteilinie gehorchen

Der Sammelband „Das Sachbuch in der DDR“ erzählt von dem oft heiklen Umgang der Verlage mit Fakten. Am Donnerstag wird es in Berlin-Pankow vorgestellt.

Zensur mag einer Diktatur beim Überleben helfen; für die Betroffenen ist sie eine traurige Angelegenheit. Dass Zensur in einem abgeschlossenen Sammelgebiet nachträglich auch komische Aspekte hat, hat der Leipziger Buchwissenschaftler Siegfried Lokatis mehrfach vorgeführt, vor Jahren auch in der Rubrik „Unterm Strich“ der Berliner Zeitung. In dem Band „Das Sachbuch in der DDR“ kommt Lokatis die Rolle des Unterhalters zu. Sein Beitrag lässt schon mit der Überschrift „Probleme der Angler, Bergsteiger, Kellner und Nacktbader“ in diese Richtung blicken.

Insgesamt widmet sich das von Christoph Links und Erhard Schütz im Wehrhahn Verlag herausgegebene Werk dem Unterfangen, das Genre überhaupt auf dem so gut kontrollierten Buchmarkt der DDR zu platzieren. Am Anfang stand die Schwierigkeit der Definition, bis in die Siebzigerjahre wurde der Terminus „populärwissenschaftliche Literatur“ dem im Westen üblichen Begriff Sachbuch vorgezogen.

Der Gartenbau und der Parteitag

Siegfried Lokatis fand heraus, dass das Kontrollsystem im Sachbuchbereich weitaus komplizierter war als in der Belletristik, fachlich und politisch. Brauchte die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel (also jene Abteilung des Kulturministeriums, die über den Druck entschied) nur ein paar weltanschaulich zuverlässige Germanisten, um an den Werken von Volker Braun oder Christa Wolf, Irmtraut Morgner oder Christoph Hein herumzukritteln, mussten für die Sachbücher Fachleute aufgestöbert werden.

„Für einen Ratgeber zum Bau von Modelleisenbahnen ,Kleine Eisenbahn – ganz raffiniert‘ wurden nicht weniger als sieben Spezialisten eingeschaltet“, schreibt Lokatis. Im Druckgenehmigungsantrag formulierte der Verlag Neues Leben 1960, „das Verlagswesen unserer Republik“ sollte auch „in diesem Bereich international die absolute Weltspitze“ halten können – mit einem Modelleisenbahn-Buch. Es wurde publiziert. Ein anderes, „Neuzeitliche Technik im Gartenbau“, hielt der Prüfung nicht stand. Es hemme „insbesondere unter dem Aspekt des V. Parteitags der SED die sozialistische Entwicklung des Gartenbaus in unserer Republik“.

Der Herausgeber Christoph Links, Ende 1989 Gründer des ersten unabhängigen Verlags in der DDR, ist mit drei Beiträgen im Buch vertreten. Er gliedert die thematischen Schwerpunkte auf, ordnet die Verlage ein und unter der klingenden Überschrift „Die Wirklichkeit ist der größte Feind des Sozialismus“ beschäftigt er sich mit der meist hoffnungslosen Situation der literarischen Publizistik. Einer seiner Kronzeugen ist Landolf Scherzer, der für seine Bücher bitter hatte kämpfen müssen.

Christoph Links, Erhard Schütz (Hg.): Das Sachbuch in der DDR. Wehrhahn, Hannover 2022. 304 Seiten, 25 Euro

