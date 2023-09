Der Deutsche Architekturpreis geht an die beiden Berliner Architekten Gustav Düsing und Max Hacke. Geehrt werden sie für den Bau des „Studierendenhauses TU Braunschweig“, wie die Bundesarchitektenkammer und das Bundesbauministerium am Freitag mitteilten. Der Preis gilt als der bedeutendste Architekturpreis Deutschlands, ist mit 30.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.

Laut dem Bildmaterial handelt es sich bei dem Studierendenhaus um einen pavillonartiges, zweistöckiges, verglastes Gebäude mit durchbrochener Etagenstruktur, mit schmucklosen weißen Geländergittern und gelben Textilraumteilern. Die Anmutung ist funktional, frisch, hell, leicht und kommunikativ sowohl innerhalb der Räume als auch nach außen. Es lasse sich darin laut Jurybegründung gut gemeinsam studieren. Gleichzeitig hätten Düsing und Hacke aktuelle Themen rund um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit aufgegriffen. „Sie haben eine innovative Stahl-Holz-Hybridkonstruktion eingesetzt, die leicht montiert und wieder in seine Grundkomponenten zerlegt werden kann“, sagte Bundesbauministerium Klara Geywitz laut Mitteilung.

Die Nordost-Fassade des sanierten und erweiterten ehemaligen Kornversuchsspeichers am Spandauer Schifffahrtskanal wurde ebenfalls ausgezeichnet. Quelle: AFF Architekten, Berlin | Foto: Tjark Spille

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Neben dem Deutschen Architekturpreis vergab die Jury weitere fünf Auszeichnungen mit je 4000 Euro und fünf Anerkennungen mit je 2000 Euro Preisgeld.



Zu den mit 4000 Euro ausgezeichneten Projekten gehört die Sanierung, Aufstockung und Umnutzung des Kornversuchsspeichers in Berlin, am Spandauer Schifffahrtskanal durch das Berliner Büro AFF Architekten. Das Gebäude ist das einzige erhalten gebliebene historische Wahrzeichen der „Wasserstadt Mitte“. Statt Räume für Getreide finden sich dort nun Büro- und Begegnungsflächen, die auch künstlerisch genutzt werden können. In einer Dachaufstockung gibt es ein Restaurant.