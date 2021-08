Berlin - Dominik Grafs Film „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ ist in verschiedenen Kategorien zehnmal für den Deutschen Filmpreis 2021 nominiert worden. Er hat damit die größten Chancen, am 1. Oktober mit einer Lola ausgezeichnet zu werden. Das gab die Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Donnerstag gemeinsam mit dem Präsidenten der Deutschen Filmakademie Ulrich Matthes im Kino International in Berlin bekannt. In der Kategorie „Bester Spielfilm“ konkurriert die Kästner-Verfilmung mit Philipp Stölzls „Schachnovelle“, der sieben Nominierungen erhielt, Johannes Nabers „Curveball – Wir machen die Wahrheit“, Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“, Christian Schwochows „Je suis Karl“ und Julia von Heinz’ „Und morgen die ganze Welt“.

Der „Fabian“-Regisseur Dominik Graf ist neben Maria Schrader („Ich bin dein Mensch“) und Maria Speth („Herr Bachmann und seine Klasse“) auch für die Regie-Lola nominiert und zusammen mit Constantin Lieb auch für das beste Drehbuch. Die beiden konkurrieren hier mit Oliver Keidel und Johannes Naber („Curveball – Wir machen die Wahrheit“) sowie Jan Schomburg und Maria Schrader („Ich bin dein Mensch“).