Deutscher Kulturrat begrüßt neue Idee für Landesbibliothek

Berlin -Der Deutsche Kulturrat unterstützt den Vorschlag, das Kaufhaus Galeries Lafayette nach einem möglichen Auszug in die Zentral- und Landesbibliothek umzuwandeln. „Nach quälend langen Jahren der Tatenlosigkeit könnte jetzt endlich ein Weg gefunden werden, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin unter einem Dach, in der Mitte von Berlin, neu aufzustellen. Wir unterstützen die Idee von Kultursenator Joe Chialo nachdrücklich“, sagte der Geschäftsführer Olaf Zimmermann am Dienstag in einer Mitteilung.

Berlins Kultursenator Chialo (CDU) hatte den neuen Ort für die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses vorgeschlagen. Seiner Ansicht nach ist das Quartier 207 an der Friedrichstraße, in dem unter anderem das Kaufhaus Galeries Lafayette untergebracht ist, am besten geeignet. Im Ausschuss erwähnte er, die Galeries Lafayette solle 2024 ausziehen.

Laut Kultursenatsverwaltung sind die beiden Standorte am Blücherplatz und in der Breiten Straße zu klein geworden. Der Instandsetzungsbedarf sei riesig. Ursprünglich habe der Standort am Blücherplatz erweitert werden sollen, wofür sich der Senat 2018 auch ausgesprochen habe. Vergangenes Jahr sei das Projekt aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt worden.