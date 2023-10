Am 29. Oktober 1923, pünktlich um 20 Uhr am Abend, ging der erste offizielle deutsche Radiosender in Berlin auf Sendung. Die „Funk-Stunde Berlin“ sendete aus dem Büro einer Schallplattenfirma in der Potsdamer Straße. Die ersten gesendeten Sätze lauteten: „Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle im Vox-Haus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt.“ Im Anschluss wurde ein Stück für Cello und Klavier live im Studio gespielt.



Bereits im Jahr 1895 gelang dem italienischen Ingenieur Guglielmo Marconi die erste drahtlose Übertragung von Ton über eine Distanz von 1,5 Kilometern. Er sendete damals von einem Strand in Wales die Worte „Can you hear me?“ („Kannst du mich hören?“) an seinen Assistenten George Kemp. Der antworte mit: „Yes, loud and clear“ („Ja, laut und deutlich“).