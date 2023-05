DiCaprio, Scorsese und De Niro in Cannes

An Cannes hat Martin Scorsese gute Erinnerungen: Mit „Taxi Driver“ gewann er die Goldene Palme und vor 25 Jahren war er Jury-Präsident. Jetzt hat er an der C...

Cannes -Mit Martin Scorsese, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio sind drei Filmlegenden nach Cannes gekommen. Bei den Filmfestspielen feierte am Samstag Scorseses neuer Krimi „Killers of the Flower Moon“ Premiere. Am Rand des roten Teppichs versuchten Hunderte Fans, einen Blick auf die Filmstars zu erhaschen.

„Killers of the Flower Moon“ erzählt vom indigenen Volk der Osage, die im Oklahoma der 1920er Jahre Opfer eines großen Verbrechens wurden. Mitglieder ihres Stammes wurden systematisch ermordet, nachdem auf ihrem Land große Mengen an Öl gefunden worden waren. Nachdem die Morde lange nicht untersucht wurden, ging das FBI der Sache schließlich nach. Die Apple-Produktion basiert auf einer wahren Geschichte und einem Sachbuch des Journalisten David Grann.

Scorsese gewann 1976 mit seinem Kultfilm „Taxi Driver“ mit De Niro in der Hauptrolle die Goldene Palme in Cannes. „Killers of the Flower Moon“ läuft dieses Jahr außer Konkurrenz.