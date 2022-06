Amanda Gorman ist in Erinnerung geblieben. Vor allem ihr leuchtend gelber Prada-Mantel und das glänzend rote Satin-Haarband prägen immer noch das offizielle, so stilsicher wie farbenfroh inszenierte Gesamtbild von der feierlichen Amtseinführung Joe Bidens als 46. US-Präsidenten in Washington. Über ein Jahr ist das her, es war ein frostklarer Januartag, und die Dichterin skandierte ihr polit-poetisches Statement „The Hill We Climb“ in alle Welt. Ihr rhythmisches, energisches Freiheitspathos sollte die Supermacht segnen.

An diesen denkwürdigen Auftritt einer gerade mal 22-Jährigen will auch die bei Hoffmann und Campe erschienene, zweisprachige Sammlung mit Gormans Gedichten erinnern: Das Cover von „Was wir mit uns tragen“ zeigt vorn die stolze starke schöne Frau, die außer Modeikone und Sprachkünstlerin auch Politaktivistin und überhaupt Hoffnungsträgerin ist, in der gelb-roten Inauguration-Couture. Auf der Rückseite versichert uns ein deutscher Literaturkritiker: „Amanda Gorman … sie bleibt.“ Ein Satz so stämmig wie eine deutsche Eiche.

Amanda Gormans Gedichte auf Deutsch: politisch superkorrekt

Gut, dass wir uns dessen noch einmal versichert haben. Aber was bleibt nun? Das Gedicht zur Amtseinführung in jedem Fall, das ist leicht vorherzusagen und einfach eine Frage der Staatsraison. In der deutschen Übersetzung heißt es „Den Hügel hinauf“ und lässt das englische „climb“ und „we“ vermissen, die körperliche und gemeinsame Anstrengung des Kletterns. Und so bleibt das Werk dem Namen nach ein eher ätherisches A-Politikum, dafür rettet die Übersetzung das prägnante Metrum – den Takt oder auch den ästhetischen Eigensinn der Sprache.

Wobei die Übersetzung selbst sehr wohl ein Politikum ist. Erinnert sei an die Debatte um die richtigen Übersetzerinnen, die wegen der gleichen oder wie auch immer vergleichbaren „Erfahrungswelten“ Gormans ebenfalls afroamerikanischer Herkunft und weiblich ohnehin zu sein hatten. Das war, politisch allemal korrekt, vergangenes Jahr im Deutschen schon bei „The Hill We Climb“ der Fall und findet nun bei den anderen Gedichten mit der afro-deutschen Autorin Marion Kraft und der deutschen Lyrikerin Daniela Seel seine Fortsetzung.

Nur zu gern folgen beide Frauen Gormans Hang zu alliterativen und rhythmischen Zuspitzungen. In „Practice Makes People“ (Übung macht Menschen) wird aus dem „But tomorrow isnt’t revealed,/ Rather rendered, refined. Wrought“ ein „Doch Morgen wird weniger geoffenbart/ als gemacht, gradiert. Gewirkt.“ Das mutet etwas gestelzt an, auch altbacken. Aber wie ginge es besser? Wenn etwa aus dem „The air charged & changed“ ein „Die Luft voll Spannung & verwandelt“ wird: Warum nicht ein „Die Luft gespannt und gewandelt“?

Gorman will die zweidimensionale Enge des Papiers sprengen

Die Zweisprachigkeit des Gedichtbandes ist eine wunderbare Einladung zum Prüfen und Probieren. Und offenbart auch Verstörendes, etwa wenn sich in „School’s Out“ (Schulende) der einfache Satz „We are walking besides our Ancestors“ in ein „Wir laufen an der Seite unserer Ahn*innen“ verwandelt. Würde Gorman, wenn sie das vollumfängliche, also „gerechte Genderspektrum“ hätte hervorheben wollen, das nicht selbst tun? Die Asteriske weiten den semantischen Resonanzraum keineswegs, sondern engen ihn politisch und ästhetisch ein.

Dabei möchte Gorman aus der Enge gehen – ins Freie also. Das belegen ihre grafisch eher experimentell angelegten Gedichte wie „Essex I“, „DC Putsch“ oder „Coda in Code“, in denen Buchstaben und Wortfolgen nicht nur gegenständliche, abbildhafte Umrisse zeigen, sondern auch Bewegungen und Schichten und Tiefen – als genügte das zweidimensional erstarrte Papier nicht. Hinzu kommen politische und poetologische Reflexionen, auch semantische Erkundungen wie das gewitzte Traktat „Mehr Nautisches“ über das englische Suffix -ship.

Als Dichterin bietet Gorman das sehr weite Spektrum einer unablässig Suchenden und Versuchenden. Ihre Sprachlust mag bisweilen etwas verstiegen daherkommen, aber dann auch wieder wunderbar verspielt. Das ist anstrengend und ansteckend zugleich. Und wendet sich immer wieder gesellschaftlichen Fragen zu, dem Rassismus und Klassismus unser Gegenwart, Umwelt, Krieg und Virus … Mit viel Pathos: „Ernsthaft und zum ersten Mal müssen wir uns diese Erde wieder verdienen. Jetzt sind wir aufgefordert, sie zu retten.“

Gormans Geschäftsmodell: Viele Themen auf allen Kanälen spielen

Der Fokus aufs Politische hat seine Tücken, nicht zuletzt weckt er die alte Sehnsucht, die sich eine Dichterin, nein: diese hellwache Denkerin und mitreißende Rednerin an die Macht wünscht. Dazu gehört auch das gleich nach der Inauguration einsetzende Geraune, sie könne dereinst Präsidentin der USA werden – Gorman hat dem nie widersprochen, denn sie weiß, dass sie viele Erwartungen befriedigen muss. Aber auch kann. Die Vielfalt ihrer Erscheinungen ist ihr eigentliches Betriebskapital; ihr Geschäftsmodell ist aufmerksamkeitsökonomisch state of the art.

Gorman bespielt nicht nur viele Themen, sondern auch alle Kanäle. Buch oder Video, Lesung oder YouTube, Modenshow, Poetry-Slam, Twitter oder Instagram – sie erscheint grenzenlos, entgrenzt. Und vermittelt dennoch sehr glaubwürdig den Eindruck, sie bleibe stets sie selbst. Freundlich und zugewandt und unbeirrbar. Dem liegt ein bis ins Extrem getriebenes Paradox zugrunde, ein neuer Sound im Diskurs: die enorme Anstrengung einer sich immer wieder aufs Wesentliche, nämlich ihrer vornehmlich politischen Existenz konzentrierenden Zerstreuung.

Das eigentliche Talent Amanda Gormans besteht wohl darin, uns von dieser Anstrengung nichts spüren zu lassen. Diese aufreizende, neiderweckende Leichtigkeit hilft der Dichtung aus ihrem verhuschten Dasein: bloß keine herzensfromme Innerlichkeit! Der von Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai gegründete „Fearless Book Club“ hat den aktuellen Gedichtband „Call Us What We Carry“ unlängst als Buch des Monats ausgewählt. Diese Lyrik versteht sich mit staunenswerter Rückhaltlosigkeit global: „Hört zu. Wir sind die laute Maut/ auf diesem Planeten.“

May we not just grieve, but give:

May we not just ache, but act;

May our signed right to bear arms

Never blind our sight from shared harm;

May we choose our children over chaos.

Die Jugend fordert ungestüm und selbstbewusst ihren Anteil, wie Gorman einmal in einem Gespräch mit Michelle Obama unterstrich: „Ich bin nicht der Blitz, der einmal einschlägt. Ich bin der Orkan, der jedes Jahr kommt.“ Und auf Obamas Frage, wie man Poesie wieder cool machen könnte, hat die Dichterin die flotte Antwort parat: „Poesie ist längst cool.“ Man müsse nur aufhören, in den Schulen immer wieder die gleichen „Gedichte toter weißer Männer“ zu lesen. Eine charmante Kampfansage.