Die Angst vor dem Tod brachte Spielberg zu neuem Film Steven Spielberg hat mit „The Fabelmans“ seine Kindheit verfilmt. Dazu gebracht hat ihn die Angst vor dem Tod während der Coronapandemie. dpa

Berlin -Die Angst während der Corona-Pandemie vor der eigenen Sterblichkeit hat US-Regisseur Steven Spielberg dazu gebracht, seinen autobiografischen Film „The Fabelmans“ zu drehen. „Die Pandemie hat mich so geängstigt“, sagte der 76-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. „In den ersten Stadien der Pandemie Anfang 2020, (..) als wir alle reingingen und nicht mehr herauskamen für eine lange Zeit, da habe ich angefangen, über Sterblichkeit und das Älterwerden nachzudenken“, erzählte Spielberg. Diese Angst habe ihm den Mut gegeben, seine persönliche Geschichte zu erzählen.