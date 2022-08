Berlin - Das erste von drei geplanten Konzerten der Punkband Die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ist wegen eines Gewitters kurzfristig abgesagt worden. „Achtung: Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden“, teilten die Veranstalter am Freitagnachmittag mit. „Bitte verlasst zu eurer Sicherheit den Bereich des Veranstaltungsgeländes auf den ausgewiesenen Wegen.“ Wer noch anreisen wolle, solle dies bitte nicht tun. Der Einlass hatte am frühen Nachmittag begonnen.

Die Ärzte wollten am Freitagabend das erste von drei aufeinander folgenden Open-Air-Konzerten auf dem ehemaligen Flughafen spielen. Tausende Fans wurden erwartet. Am Wochenende sind zwei weitere Auftritte geplant. „Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt.“ Alle drei Auftritte der Berliner Band waren den Angaben zufolge ausverkauft. Die Tickets gab es bereits im Jahr 2020.

Ärzte-Schlagzeuger Bela B sagte in einer Instagram-Story, während er in einem Hangar auf dem ehemaligen Flughafen stand: „Es ist eine amtliche Unwetterwarnung. Es ist ziemlich sicher - ich hab es gerade schon gesehen -, dass krasse Blitzentladungen über dem Gelände runtergehen werden. Das ist nicht so gut, wenn das auf eine Menschenmasse heruntergeht.“