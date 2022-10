Die Buchmesse in Frankfurt wird eröffnet Nach zwei Jahren findet die Frankfurter Buchmesse wieder in Präsenz statt. Es gehe um Dialog und den Kampf gegen eine vergiftete Debattenkultur. dpa

Börsenverein-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs (l-r), der Autor Mohsin Hamid und Buchmessen-Direktor Juergen Boos in Frankfurt. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Frankfurt/Main -In Zeiten der Krise und Instabilität will die Frankfurter Buchmesse ein Ort des Diskurses und Miteinanders sein. „Präsenz hilft gegen Polarisierung“, sagte Direktor Jürgen Boos zum Auftakt der Bücherschau am Dienstag. Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Spannungen abzubilden, sei eine der Kernaufgaben der Buchbranche und damit auch der Messe. Nur so könne man einer vergifteten Debattenkultur entgegenwirken, den demokratischen Diskurs stärken und Diversität eine Bühne geben. Und: „Die Buchmesse ist das Gegenmodell zu einer Echokammer.“