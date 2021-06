Berlin - Mist, mein Datenvolumen ist vor der Abreise zu einer kleinen Fahrradtour aufgebraucht, immer dasselbe. Dann müssen eben die anderen die Route, die Gastroempfehlungen und die Öffnungszeiten checken, kurz das Guiding übernehmen, wie wir schick sagen. Ich lasse mein Smartphone tief in die Gepäcktasche plumpsen und gebe den allzeit zufriedenen Follower. Wir sind fünf männliche Hobbyradler um die Fünfzig, die es genießen, am Tag hundert Kilometer abzukurbeln, schön an Flüssen entlang, weil: moderates Höhenprofil.

Viel ist dann abends nicht mehr los, aber wie es sich für das Klischee über Leute wie uns gehört, öffnen wir das eine oder andere Bier und machen sehr viele gute, also schlechte Witze, die unschwer der analen Phase zuzuordnen sind und deshalb unter das Männerausflugsschweigegebot fallen. Wer noch nichts von einem solchen Gebot gehört hat, braucht sich nicht zu wundern, es ist wirksamer als jedes Ärzte- und Beichtgeheimnis. Die Sanktionen sind entsetzlich, und deswegen endet der Artikel hier.