Die Diktatur als Paradies für Architekten: Meine Reise nach Baku

„Wenn Öl ein König ist, dann ist Baku sein Thron.“ Der Satz wird dem Stadtforscher J.D. Henry zugeschrieben, oder auch Winston Churchill. Und manchmal ist auch von einer Königin die Rede. Die Worte beziehen sich auf die seit jeher enge Beziehung zwischen Ölindustrie und Stadtentwicklung in der aserbaidschanischen Hauptstadt.

Öl-Villen heißen die bombastischen Gebäude, die sich die Profiteure des ersten Ölbooms Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts rund um die Altstadt von europäischen Architekten bauen ließen. Viele von ihnen stehen entlang der Istiqlaiyat-Straße; gotische und barocke Stilelemente vermischen sich mit arabischer Dekorationskunst, sodass ich mich dann doch nicht in Paris wähnen konnte. Auch das Geld des Ölbooms dieser Tage fließt in die Architektur.

Das neue Wahrzeichen der Stadt sind die Flame Towers. Fast 200 Meter hoch erheben sich die drei wie Flammen züngelnden Türme mit ihren Glasfassaden über Baku. Wohnungen sind darin untergebracht, ein Hotel. Aserbaidschan versteht sich als Land des Feuers, seit jeher lodert es aufgrund austretenden Gases aus Erdspalten, von den Zoroastriern wurde es als Symbol ihrer Gottheit verehrt. Als ich abends über den Bulvar entlang des Kaspischen Meers flanierte, waren die Türme so illuminiert, dass sie wirklich lodernden Flammen glichen.

In der Stadtansicht von Baku erkennt man die gigantischen Dimensionen der Flame Towers. imago

Kein Gebäude ist überwältigender als das Heydar Aliyew Center in Baku

Die Towers sind nicht die einzigen modernen Gebäude, die Baku wenigstens oberflächlich das Flair einer Weltstadt geben, so wie die Designerläden entlang der Neftchilat Avenue. Die Crystal Hall wurde binnen einiger Monate hochgezogen, sie war 2012 Austragungsort für den Eurovision Song Contest. Die für den Entwurf verantwortlichen Architekten sitzen in Berlin, es ist das Büro gmp, Gerkan, Marg und Partner. Das Teppichmuseum, das architektonisch einem Teppich gleicht, der aufgerollt wird, hat der österreichische Architekt Franz Janz entworfen. Das Einkaufszentrum daneben sieht wie die Oper von Sidney aus. Viele Bakuer sind stolz auf diese Entwicklung ihrer Stadt.

Kein Gebäude aber ist überwältigender als das Heydar Aliyew Center der aus dem Irak stammenden, bis zu ihrem Tod 2016 in London lebenden Architektin Zaha Hadid. Mit seiner Fassade aus weißen Wellen thront es auf einem Hügel. Benannt ist es nach dem einstigen Präsidenten, Namensgeber für gefühlt jedes wichtige Gebäude des Landes, dafür sorgt sein Sohn Ilham Aliyew, der ihm im Amt gefolgt ist. 2014 wurde Zaha Hadid dafür vom London Design Museum ausgezeichnet. Die Proteste anlässlich der Preisverleihung werfen ein Licht auf die dunkle Seite des Bakuer Architekturbooms. Um den Bauplatz für Hadid und andere Bauten zu schaffen, wurden Häuser zwangsgeräumt; Menschen verloren ihr Obdach. In den örtlichen Zeitungen ist über so etwas kein Wort zu lesen. Die Diktatur ist auch ein Architektenparadies.