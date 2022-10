„Die drei ???“: Hörspiel-Erfinderin Stargast bei Ausstellung Die Erfinderin der Hörspielreihe „Die drei ???“ ist Stargast bei einer neuen Berliner Ausstellung über die Cover der Serie. Produzentin und Regisseurin Heike... dpa

Berlin -Die Erfinderin der Hörspielreihe „Die drei ???“ ist Stargast bei einer neuen Berliner Ausstellung über die Cover der Serie. Produzentin und Regisseurin Heikedine Körting wird am Samstag (19.00 Uhr) in der Zitadelle Spandau sprechen. Am Sonntag (19 Uhr) hat Schauspieler Jens Wawrczeck dort eine Hitchcock-Lesung. Er verkörpert in der Kinder- und Jugendreihe bis heute den Peter Shaw.