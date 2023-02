Die Filmfestspiele beginnen - Kristen Stewart in Berlin Am Abend soll der ukrainische Präsident per Videoschalte sprechen. Davor wird Kristen Stewart mit anderen Filmschaffenden vor die Kameras treten - sie leitet... dpa

HANDOUT - US-Schauspieler Sean Penn (l) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Szene des Dokumentarfilms "Superpower". /dpa -/The People's Servant/Berlinale

Berlin -Schauspielerin Kristen Stewart (32) ist bereits in der Stadt. In Berlin beginnen an diesem Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele. Stewart leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Morgens (10.30 Uhr) soll sie mit den anderen Jurymitgliedern ihren ersten Auftritt bei einer Pressekonferenz haben. Abends (19.30 Uhr) werden die Filmfestspiele dann feierlich eröffnet.