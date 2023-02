Die Filmstarts der Woche Eine romantische Komödie um eine arrangierte Hochzeit, eine Kindheit auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, und das Schickal der Anne Frank als... dpa

London -Eine Dokumentarfilmerin begleitet ihren Kindheitsfreund auf seinem Weg zu einer arrangierten Ehe mit einer Frau in Pakistan. Die romantische Culture-Clash-Komödie „What's Love Got to Do with It?“ spielt mit Klischees und Vorurteilen. Emma Thompson ist als Mutter zum Fremdschämen zu sehen. Außerdem ist Lily James, die zuletzt als Pamela Anderson in der biografischen Satire „Pam & Tommy“ für Aufsehen sorgte, mit dabei.