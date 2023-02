Die Filmstarts der Woche Machtmissbrauch in der Kulturwelt ist ein Thema des großen Dramas „Tár“. Die Romanverfilmung „Sonne und Beton“ spielt im Problemviertel, und Creed boxt sich ... dpa

Berlin -In „Tár“ bekommt Cate Blanchett die Möglichkeit, all ihr Können zu zeigen. Sie spielt die (fiktive) Chefdirigentin eines großen Berliner Orchesters, die auf dem Gipfel ihrer Berühmtheit ist. Dann droht ihre Welt zu zerbrechen. Das psychologische Drama verhandelt das aktuell so gegenwärtige Thema des Machtmissbrauchs in der Kulturwelt, aber im Fokus bleibt immer die Hauptfigur. Regisseur Todd Field hat „Tár“ auf Blanchett zugeschrieben, wie er in Interviews erzählt hat. Sie hat dafür schon einige Preise gewonnen.