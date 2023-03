Die Filmstarts der Woche Als Steven Spielberg lernte, die Bilder zum Laufen zu bringen, davon erzählt sein neuester, sehr persönlicher Film. Dann geht der “Scream“-Horror weiter, und... dpa

Berlin -Nach der Musical-Verfilmung „West Side Story“ meldet sich Oscar-Preisträger Steven Spielberg nun mit einem sehr persönlichen Film zurück. In dem autobiografisch geprägten Drama „Die Fabelmans“ schaut der 76-jährige Regisseur auf seine turbulente Kindheit und die Anfänge seiner Kinoleidenschaft. Als Sohn jüdischer Eltern wuchs er mit drei Schwestern im Amerika der 50er und 60er Jahre auf. In dem für sieben Oscars nominierten Film spielt Paul Dano eine Figur in Anlehnung an Spielbergs Vater, Michelle Williams die Mutter-Rolle, Newcomer Gabriel LaBelle mimt als Sam Fabelman den jungen Spielberg.