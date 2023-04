Die Filmstarts der Woche Von einer Gruselkomödie bis zur Bestseller-Verfilmung. Das Angebot der Kinos in Deutschland ist bunt. dpa

HANDOUT - Hannah Hoekstra als Elsa - verfolgt von einem Bären. -/Universal Studios/dpa

Berlin (dpa) – -Was macht man, wenn sich ein mit Kokain vollgestopfter Bär auf Jagd begibt? Wenn man selbst auf dem höchsten Baum nicht sicher ist vor diesem Tier? Auf Fragen wie diese gibt es nun Antworten in einem Zwitterwesen von Film: So recht entscheiden nämlich, ob der nun Horror-, Komödien- oder doch gleich Surreal-Film sein möchte, kann sich „Cocaine Bear“ nicht. Der auf eine reale Geschichte zurückgehende Streifen wurde in Szene gesetzt von der US-Schauspielerin Elizabeth Banks, die auch schon paar Mal auf dem Regie-Stuhl Platz genommen hat. In seiner letzten Kinorolle zu sehen ist der im vergangenen Jahr gestorbene Ray Liotta („Goodfellas“).