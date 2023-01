„Die Frau im Nebel“: Regiepreis in Cannes für Park Chan-wook Park Chan-wook ist einer der großen Meister des südkoreanischen Kinos. Mit dem preisgekrönten Thriller „Die Frau im Nebel“ ist ihm ein visuelles Meisterwerk ... dpa

Berlin -Nicht erst seit dem Erfolg von „Parasite“ ist Südkorea ein wichtiger Teil der internationalen Filmlandschaft. Zu den großen Regisseuren dieses Landes zählt schon lange Park Chan-wook („Die Taschendiebin“, „Stoker“). Der 59-Jährige ist bekannt für seine eleganten, düsteren Thriller, die oft mit feiner Ironie unterlegt sind. So auch in seinem neuen Film „Die Frau im Nebel“, der 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes den Regiepreis gewann.