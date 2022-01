Von 2011 bis 2015 stand ich in Peking unter Hausarrest und wusste nicht, wie meine Zukunft aussehen würde. Ich plante sorgfältig, meinen Sohn und seine Mutter aus China herauszubringen und kaufte zu diesem Zweck eine Wohnung in Berlin. Mir war klar, dass ich mein Land vielleicht nie mehr würde verlassen können und dann für immer von ihnen getrennt sein würde. Mithilfe meiner Kollegen in Berlin wurde eine Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Greifswalder Straße zu einem bescheidenen und sicheren Zuhause umgebaut und renoviert.

Im Jahr 2015 erhielt ich unerwartet meinen Pass und konnte mich in Berlin wieder mit meiner Familie vereinen. Fünf Jahre lang lebten wir mit den beiden Katzen Shadow und Half sowie zwei Kollegen aus dem Studio zusammen. Ich habe viele wunderbare Erinnerungen an diese Zeit. Jeden Morgen brachten wir meinen Sohn Ai Lao zur Schule und holten ihn am Nachmittag wieder ab. Egal wo ich war, dieser Ort in Berlin gab mir ein Gefühl der Sicherheit, das ich lange vermisst hatte.

Nachdem wir Berlin verlassen hatten, betrauten wir eine ziemlich große Immobilienfirma in Berlin mit dem Verkauf der Wohnung. Vor ein paar Tagen war Nadine, eine Kollegin aus dem Studio, dort, um den Gaszähler abzulesen. Sie rief mich an, um mir mitzuteilen, dass etwa zwanzig Leute in meiner Wohnung filmen würden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Agentur meine Wohnung illegal an Dritte vermieten würde, um damit Geld zu verdienen. Wir recherchierten im Internet und fanden heraus, dass meine Wohnung seit mindestens sechs Monaten für unterschiedliche kommerzielle Zwecke genutzt wurde. Sie war an mehrere international bekannte Marken für Werbung, Produkt-Launches, Partys, Interviews, Film- und Fernsehaufnahmen sowie andere kommerzielle Aktionen vermietet worden.

AFP Zur Person Der Künstler Ai Weiwei, geboren 1957 in Peking als Sohn des Regimekritikers und Dichters Ai Qing, er folgte seinem Vater ins Zwangsexil in die Provinzen Heilongjiang und Xinjiang. 2011 wurde Ai Weiwei 80 Tage lang in China inhaftiert. Bis 2015 stand er anschließend unter Hausarrest, er hatte Reiseverbot.

Exil: Als er wieder über einen Pass verfügte, kam er nach Berlin. Sein Atelier befindet sich in Prenzlauer Berg. Ende 2019 zog der Künstler nach Cambridge in England, jetzt lebt er in Portugal.

An dem Tag, an dem meine Kollegin Nadine meine Wohnung aufsuchte, stieß sie zufällig auf Dreharbeiten für einen Werbespot einer bekannten Schokoladenmarke. Jede einzelne dieser Aktivitäten geschah ohne mein Wissen, obwohl ich der Eigentümer bin. Im Internet fanden wir über 150 unautorisierte Posts von meiner Wohnung, die in verschiedenen Farben gestrichen und mit seltsamen Möbeln dekoriert worden war. Glamouröse, ausschweifende Szenen spielten sich darin ab. Ironischerweise vermarkten die meisten dieser Marken und „Influencer“ – 40 an der Zahl – Produkte und Dienstleistungen, die mit der Idee von „Zuhause“ zu tun haben. Meine Wohnung wurde als „sehr komfortables Zuhause“ in Ost-Berlin beschrieben, und eine PR-Mitarbeiterin nannte sie sogar ihr „zweites Zuhause“.

Courtesy of Ai Weiwei Studio Ai Weiwei mit seinem Sohn in seiner Wohnung in Berlin.

Die Medien haben die Probleme, auf die ich in Berlin stieß, in der Regel meinem Streit mit einem Taxifahrer zugeschrieben, der mich aus seinem Wagen warf, weil ich ein Fenster öffnete. Sie stuften ihn oft als Türken ein und erklärten, dass Türken nicht für Berlin stehen und Berlin nicht für Deutschland. Ernsthafte Probleme werden beiläufig als Witze verharmlost. Meine Vorstellung von Ästhetik und meine Identität malte man sich in unterschiedlichen Fantasiefarben aus. Das ist nicht schwer zu verstehen. Wenn ein Mensch gezwungen ist, sein Zuhause und alles Vertraute zu verlassen, muss man diese Form der Auseinandersetzung in einer unangenehmen Umgebung akzeptieren. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, warum ich mich entschieden habe zu gehen.

Jemand, der im selbst gewählten Exil lebt, hat nicht viele Wahlmöglichkeiten, aber es ist höchst wichtig, dass man die Wahl selbst getroffen hat. Tausende Menschen aus dieser Stadt wurden einst gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und an weit entfernte Orte geschickt. Die meisten kehrten nie zurück. Für die traumatisierten Überlebenden war es demütigend, wieder hierher zurückzukommen, hier wieder zu Hause sein zu sollen, eine fortgesetzte Entweihung des Lebens.

Als ich sah, wie mein „Zuhause“ in den Posts und TV-Spots in einer Sprache und in einer Art und Weise dargestellt wurde, die mir vollkommen fremd ist, hat mich das noch mehr erschüttert, als seine Zerstörung es hätte tun können. Auf meine Erinnerungen an die Zeit dort fiel ein dunkler Schatten. All das hat einen Albtraum zurückgebracht, dem ich zu entkommen versucht, gegen den ich mich unablässig gewehrt hatte, nur um am Ende der Hilflosigkeit und Verzweiflung meiner Existenz gewahr zu werden.

Als ein Berliner Taxifahrer das Leben meiner Familie bedrohte, informierte ich in aller Ruhe die Polizei und wandte mich an die Berliner Stelle für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung, um eine Beschwerde einzureichen. Aber die Antwort lautete einfach: „Oh, das liegt an den kulturellen Unterschieden.“ „Kulturelle Unterschiede“ – das ist ein elegantes Deckblatt für strukturelle Diskriminierung. So versucht man, kaltschnäuzig all die Ungerechtigkeit wegzuwischen, die ein Außenseiter erfährt.

Ich werde oft gefragt, was „Zuhause“ für mich ist, was „Heimat“. Zum einen ist ein Zuhause Teil der Erinnerung, die nicht ausgelöscht werden kann. Es ist Normalität, es ist Realität für einen Menschen, der ein Zuhause hat. Erst wenn man sein Zuhause verliert, begreift man wirklich, was es bedeutet. Es ist nicht länger nur ein Wohnort, eine Adresse, sondern der wertvollste Teil des Lebens: Es beinhaltet die Art, wie man lebt, Sprache, Überzeugungen. Man verliert die Heimat nie ganz. Es gibt sie noch, nur man selbst ist derjenige, den es dort nicht mehr gibt. Doch erst wenn etwas, mit dem man sich identifiziert, vollständig verwandelt worden ist, wird diese Verwandlung zum Feind deines Gedächtnisses und startet den letzten Angriff auf dich.

Diktaturen unternehmen große Anstrengungen, um Erinnerungen zu vernichten, denn indem sie die Erinnerung zerstören, können sie auch die Vorstellungskraft der Menschen zerstören. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich meine Memoiren veröffentlicht – als letztes Mittel des Widerstands. Denn heute geht der Trend dahin, die Geschichte leichtfertig zu verändern, Erinnerungen zu beschönigen, um die aktuelle politische Situation zu beschönigen.

Die Verfälschung der Geschichte ist nichts als die erneute Bestätigung einer ungewissen Zukunft. Ob auf individueller oder nationaler Ebene – die Selbstwahrnehmung hängt ganz davon ab, wie ehrlich wir mit unseren Erinnerungen umgehen und wie wir die Vergangenheit verstehen, wie wir ihr verzeihen. Wenn unser Verständnis ausgelöscht wird, geht das Bewusstsein verloren, und das Selbst ist dem Untergang geweiht. Wenn unsere Vergangenheit verloren ist, lehnen wir auch die Zukunft ab. Spaltung und Ablehnung sind zu ausgeprägten Attributen unserer Zeit geworden, und es ist nicht schwer zu erkennen, dass Ablehnung einen tödlichen Kreislauf der Selbstisolierung mit sich bringt – wie bei einer Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt.

Während der Pandemie habe ich mich in einer anderen Stadt verkrochen. Erst im Internet sah ich meine Berliner Wohnung wieder: Die schlichten weißen Wände hatte man in knalligen Farben gestrichen, seltsame Möbel und festliches Geschirr waren aufgetaucht, wohl um eine Art friedliches Wohngefühl vorzutäuschen.

Das alles war so weit von meiner Realität und meiner eigenen Wahrnehmung entfernt, dass ich zu zweifeln begann, dass das wirklich der Ort war, an dem ich jahrelang gelebt hatte. Ich fragte mich sogar, ob es diese Zeit wirklich gegeben hat. Meine Erfahrung erinnert mich an den in Seoul spielenden Film „Parasite“, auch wenn der Schauplatz Berlin ist. Die Menschen in diesem Film handeln losgelöst von moralischen Zwängen und übertreiben es mit der Schönheit und dem Glück des Lebens. Das ist eine weitverbreitete Krankheit unserer Zeit.

Vom Tag meiner Geburt an war ich gezwungen, zusammen mit meinen Eltern ständig umzuziehen, immer wieder einen Ort zu verlassen und an einem neuen anzukommen und meine Identität immer wieder neu zu verhandeln. Ein Gefühl der Vertrautheit mit der Realität wiederherzustellen, ist für mich ein unerreichbarer Luxus. Entfremdung entsteht nicht dadurch, dass man nicht identifiziert, nicht erkannt wird, sondern durch Ablehnung und Verweigerung. Diese arrogante, selbstverständliche und gleichgültige Ablehnung ist allgegenwärtig und lässt die Welt in gegensätzliche Bereiche zerfallen.

Die Menschen haben vielleicht Mitleid mit jemandes Situation oder sind sogar bereit, ihn zu retten, aber sie erlauben ihm nicht, sich selbst zu erlösen. Das Recht, dir einen Gefallen zu tun, haben immer andere. Alles, was bleibt, ist die Schublade, in die sie dich stecken wollen, die Art und Weise, wie sie dich assimilieren, verändern oder sogar programmieren. Das ist der tiefere Grund, warum ich mich entschieden habe zu gehen.

Als ich sah, wie mein Haus in ein Gefäß verwandelt wurde, in dem sich eine Gruppe kommerzieller Parasiten austoben konnte, wurde mein Identitätsgefühl wieder einmal von Entfremdung überwältigt. Geblieben ist mir nur meine vertraute Fassungslosigkeit.

Der Text wurde von Susanne Lenz aus dem Englischen übertragen.