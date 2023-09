Die Gefahr durch die Big Tech: Warum interessiert’s keinen?!

„Stell Dir vor, ein Meteorit rast auf die Erde zu, und keine Sau interessiert’s.“ Das klingt nach der Handlung des Films „Don’t look up“. Darin versuchen zwei Wissenschaftler:innen, die Menschheit vor einer Meteoriten-Katastrophe zu warnen. Sie scheitern an Ignoranz, Machtkalkül und Bequemlichkeit. Der Film kam 2021 in die Kinos. Zwei Jahre später könnte der Meteorit genauso gut Klimakrise, Welthunger oder Armut heißen. Wir wissen, was schiefläuft. Wir wissen auch, was wir tun müssten. Aber am Ende geht alles so weiter wie bisher.