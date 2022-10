Die Habsburger-Dynastie als Ausstellung in Speyer Über sieben Jahrhunderte hinweg prägten die Habsburger die Geschichte Europas. Eine opulente Schau gewährt nun Einblick in die Lebenswelt eines Hauses, desse... Wolfgang Jung (Text) Uwe Anspach (Foto) dpa

Speyer -In ihrem Reich „ging die Sonne nie unter“. Die Habsburger stiegen in der frühen Neuzeit zur europäischen Großmacht auf und stellten Könige und Kaiser. Eine Schau in Rheinland-Pfalz zeigt von Sonntag (16.10.) an ihre Geschichte. „Aus keiner anderen Adelsfamilie kamen vergleichbar viele Regenten, keine herrschte zusammengenommen über eine annähernd lange Zeit“, sagt Direktor Alexander Schubert vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer. „Umso erstaunlicher ist es, dass bis jetzt in Deutschland keine epochenübergreifende Ausstellung zu den mittelalterlichen Habsburgern stattfand.“