Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Mats Hummels und sein interessantes Gebinde aus Vielleicht-noch-, Möglicherweise-schon- und Vermutlich-nicht-mehr-Verbindungen. Natürlich nicht aus dem Grund, dass ich auf meinen üblichen Zeittotschlägerseiten mit derlei Verwicklungen nicht behelligt werden möchte, das möchte ich nämlich ganz unbedingt und gern auch noch deutlich detaillierter – ich bin einfach enttäuscht, dass einem diese voltenreiche Angelegenheit so freigebig präsentiert wurde, weil sich mehrere Beteiligte ausgesprochen unmysteriös direkt reposteten, markierten und/oder aufeinander bezogen. Man hätte aus der Frage, wer nun mit welcher Anspielung genau gemeint sein könnte, und aus einer verrätselteren Präsentation von Hummelsküche und –bettstatt ein feines Knobelspiel für die Feiertage machen können, Stichwort: Eiersuche.

Haben Sie in der gesparten Zeit vielleicht stattdessen die Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz aufgearbeitet? Die vergangene Woche lieferte da ja noch einiges an interessanten Details.

Aber natürlich, und da war wirklich viel Schönes dabei. Alleine schon die Einlassung von Bräutigammutter Victoria, an ihrem quecksilbrigen Kleid hätten sechs Leute fünf Tage lang gearbeitet – das klingt wie der Anfang einer verzwickten Rechenaufgabe. Der metallisch glänzende, silberne Stoff dafür wurde übrigens von der Reflexion des Mondlichts auf dem nächtlichen Meeresspiegel inspiriert, sehr poetisch, und ich stelle mir vor, dass er sich anfasst wie ein nasser Delfin. Ich hätte auch gerne die Festrede von David Beckham gehört, die dem Vernehmen nach ja alle zum Weinen gebracht haben soll, inklusive ihm selbst. Darin erzählte er auch von Brooklyns Geburt, wie er im Krankenhaus auf dem Boden geschlafen und die Tür zugehalten habe, damit niemand reinkommen und die noch nestwarme Familie stören könnte, das ist doch wirklich ganz niedlich.

Annette Koroll Unsere Kolumnistin Anja Rützel

Weniger harmonisch geht es leider im Prozess von Amber Heard und Johnny Depp weiter, die seit vergangener Woche wieder vor Gericht stehen und sich gegenseitig wegen Verleumdung verklagt haben.

Ja, und jeden Tag kommen tatsächlich scheußlichere Anklagen ans Licht. Amber Heards Anwalt sagte beim Auftakt, Johnny Depp sei ein alkohol- und drogensüchtiger Gewalttäter und habe sie „in vielfältigen Formen“ angegriffen, darunter physisch, psychisch, emotional und verbal, wie Heard im Zeugenstand weiter ausführen werde. Alles falsche Anschuldigungen, hielt Depps juristische Vertretung dagegen. Außerdem wurden diverse üble SMS verlesen, die Depp einem Freund und Nachbarn geschickt haben soll. In einer davon heißt es, der Verfasser hoffe, dass Heards „verrottende Leiche im verdammten Kofferraum eines Honda Civic verwest“. Am Ende geht es, auch das sehr trist, aber in erster Linie um Schadensersatz wegen Verleumdung: Depp fordert von Heard 50 Millionen Dollar plus eine Geldbuße von 350.000 Dollar, sie will von ihm 100 Millionen Dollar sowie eine Strafe von ebenfalls 350.000 Dollar. Man muss sich wirklich sehr anstrengen, um sich daran zu erinnern, dass die beiden irgendwann mitten in diesem schlimmen Schlamassel ebenfalls eine happy Hochzeit gefeiert haben.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man es nicht genau. Aber weil ich selbst eine legendär nachtragende Person bin, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie immer noch ein bisschen schmollt, weil keines ihrer Lieder im RTL-Bibelspektakel „Die Passion“ gecovert wurde, das ich übrigens sensationell wahnwitzig fand. Von Silbermond über Sarah Connor bis Udo Jürgens kamen da ja so gut wie alle dran, um die letzten Tage des Heilands musikalisch zu begleiten, und irgendwo in der keck modernisierten Handlung hätte man zu „Atemlos“ doch auch wirklich noch einen Großraumdiscobesuch von Jesus und (der sträflicherweise bei der ganzen Sause komplett ignorierten) Maria Magdalena dazwischenzimmern können. Da wäre ich an ihrer Stelle auch sauer.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.