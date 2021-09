Berlin - Katrin Sass und Renate Krößner, Rolf Hoppe und Manfred Krug – Knut Elstermann hat mit vielen gesprochen, deren Spiel die Filme der Defa prägte. 34 dieser Interviews sind, jeweils mit Einleitungen zur Situation und einer allgemeinen Einführung ergänzt, als Buch erschienen („Im Gespräch“, Bebra-Verlag, 24 Euro). Das feiert er jetzt zusammen mit dem Regisseur Peter Kahane und der Musikerin Cathrin Pfeifer in der Kulturbrauerei. Vorab haben wir den unermüdlichen Interviewer selbst um ein Gespräch gebeten – nicht nur über die Defa.

Warum ist jemandem, der sich jede Woche mit dem aktuellen Kinogeschehen beschäftigt, dieser Rückblick wichtig?

Der Anlass war für mich zuerst das Gründungsjubiläum der Defa vor 75 Jahren. Ich finde, dass die Beschäftigung mit den Defa-Filmen auch mit uns selber etwas zu tun hat, mit unserer Sozialisation. Manche Filme habe ich erst als junger Journalist kennengelernt, als ich seit den Neunzigern viele, viele Gespräche geführt habe. Nun bin ich im vergangenen Jahr sechzig geworden. So ist das Buch auch eine persönliche Bilanz – dreißig Jahre im Beruf.

Gab es denn in den 1990er-Jahren überhaupt Interesse? War das nicht die Zeit, da das Publikum vieles nicht mehr wissen wollte, was mit der DDR zu tun hatte?

Die Veranstaltungen im Filmmuseum Potsdam wurden geradezu überrannt. Und das, obwohl die Defa zuvor selbst bei ihrem eigenen Publikum keinen leichten Stand hatte. Man kam aus dem Kino und sagte: War doch jut, obwohl’s ein Defa-Film ist. Dann konnte man endlich darüber sprechen, wie man mit Konflikten umging, wie es war, wenn Filme zensiert wurden. Heute bin ich dankbar, dass ich diese Künstler kennengelernt habe. Und ich bekomme viele Reaktionen auf das Buch.

Den jähen Einschnitt in der Defa-Produktion mit dem Kahlschlag-Plenum des ZK der SED von 1965 erwähnen Sie in der Einführung zum Buch nicht.

Ich gehe immer von den einzelnen Leuten aus, da ergibt es sich, dass dieses Thema zwangsläufig bei einigen eine große Rolle spielt, bei Jutta Hoffmann oder Manfred Krug zum Beispiel. Wolfgang Kohlhaase, von dem „Berlin um die Ecke“ verboten war, spricht sehr klar über die Wirkung dieser Restriktionen. Der Regisseur Frank Beyer geht ausführlich auf das Schockerlebnis ein, was der Bann gegen „Spur der Steine“ für ihn bedeutete. Er gibt übrigens nebenbei eine großartige Analyse der antifaschistischen Filme, von „Die Mörder sind unter uns“ über „Nackt unter Wölfen“ bis zu „Jakob der Lügner“ – das waren Etappen mit unterschiedlichen Sichten. Nicht die Zensur allein hat die Defa geprägt.

Die Defa ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet aus zeitlicher oder politischer Sicht. Steht sie auch für eine bestimmte ästhetische Linie?

Es gab diesen poetischen Realismus, den man leicht unterschätzt. Was zum Beispiel Lothar Warnecke gemacht hat oder Roland Gräf, halbdokumentarische Filme mit Laien. Doch international hatte die Defa leider nicht solche bahnbrechenden Wellen wie das Kino der moralischen Unruhe in Polen oder des Prager Frühlings in der Tschechoslowakei. Es herrschte wenig Solidarität unter den Kollegen, das ist mir aufgefallen, wenn einer in Schwierigkeiten war, blieb der ziemlich allein.

Das widerspricht dem schönen Gedanken des Zusammenhalts der Leute im Osten.

Ja, die meisten waren Einzelkämpfer, in den Gesprächen kommen ganz unterschiedliche Positionen. Ich wollte kein nostalgisches Buch abliefern. Corinna Harfouch zum Beispiel sieht sehr kritisch auf die Defa. Oder Peter Kahane, der Regisseur von „Die Architekten“, schaut mit großer Distanz. Aber Christa Kozik zum Beispiel hat mit dem Ende der Defa ihren Job verloren. Da war sie fünfzig. Sie hat so wunderbare Filme gemacht wie „Moritz in der Litfaßsäule“ oder „Sieben Sommersprossen“, für keinen muss sie sich schämen.

Wegen solcher Erlebnisse wie von Christa Kozik fragte ich nach dem Interesse in den 90er-Jahren.

Ich sprach ja vom Publikum. Die andere Seite war gravierend, ja. In der Wendezeit waren viele mit der Defa Verbundene nicht nur ihre Arbeit los, sondern sind gedemütigt worden, runterputzt, runtergemacht. Auch von Volker Schlöndorff, wie wir wissen. Er hat sich später entschuldigt, aber das Urteil „furchtbar“ saß erst mal.

Wie erlebten Sie das als Journalist, war es schwer, über die Defa-Filme Beiträge zu machen?

Bei meinen Sendern ORB damals, später MDR und RBB bin ich stets auf offene Ohren gestoßen. Es waren immer die Öffentlich-Rechtlichen, muss man vielleicht dazu sagen. Die Defa ist wichtig, um die DDR zu verstehen, in dem, was sie sagte und was sie nicht sagte.

Bis heute?

Gerade heute. Auch für junge Menschen, viele Filme erzählen vom Alltag. Die Defa-Stiftung tut eine Menge dafür, sie zugänglich zu machen. Aufführungen sind selten, aber sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Da zeigt sich, dass die Filme aus dem Osten genauso zur deutschen Filmgeschichte gehören wie die aus dem Westen. Es gab auf beiden Seiten der Mauer gute und schlechte.

Sehen Sie mit Ihrer Präsenz im Radio, Fernsehen und auf Podien sich da selbst in einer Vermittlerrolle?

Ja. Die Ignoranz dieser Gesellschaft dem Osten gegenüber ärgert mich schon. Ich meine auch nicht nur das Erbe der Defa, sondern auch gegenüber Polen, Ungarn, Tschechien, Russland – was dort entstanden ist, spielt heute keine Rolle mehr. Es geht nicht um Idealisierung, aber um Wahrnehmung. Und da bin ich schon froh, dass ich in der Position bin, darauf hinweisen zu können.

Noch zu einer anderen deutschen Seite: Bei Corinna Harfouch bemerken Sie, in Frankreich würde man einer solchen Schauspielerin Filme auf den Leib schreiben …

Jedes Jahr, denken Sie an Isabelle Huppert! Sie oder Dagmar Manzel würde man in Frankreich auf Händen tragen. Maren Kroymann wäre ein Superstar wie Catherine Deneuve. Denken Sie an die Trauerfeier für Belmondo, Präsident Macron war dabei, das gäbe es hier nicht.

Warum ist das in Deutschland nicht so?

Das hat mit unserer Vergangenheit zu tun, mit der Nazizeit. Wir haben hier eine Skepsis dem Star gegenüber.

Sie schreiben, „uneingeschränkt und leidenschaftlich“ lieben Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler der Defa. Kann man sich das als Kritiker überhaupt erlauben?

Na ja, das gilt ja wirklich für das abgeschlossene Sammelgebiet – für ein Ensemble von hervorragend ausgebildeten Künstlern, die die Filme tragen. Diese Qualität vermisst man heute manchmal. Die Heimat dieser Schauspielerinnen und Schauspieler war nicht die Defa, sondern das waren die Theater. Sie waren es gewohnt, monatelang an einer Rolle zu arbeiten. Deshalb sind sie so klug, so analytisch und beherrschen diese Sprechkunst.

Sie sind mit vielen Schauspielern und Regisseuren per Du, fällt Ihnen das Sie schwer?

Wirkt das so? Ich bin gar nicht so sehr darauf bedacht, alle zu duzen, aber es ergibt sich manchmal sehr schnell. Oder es liegt daran, dass ich die Person schon lange kenne. Ein Sie hat seine Vorteile, es schafft eine gewisse Distanz. Das Duzen hat sicher auch mit meiner Art des Moderierens zu tun. Ich bin nicht konfrontativ.

Sehen Sie sich dann eher als Filmjournalist denn als Filmkritiker?

Absolut. Der kritische Anteil meiner Arbeit ist klein. Ich bin Filmjournalist und Moderator. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich intuitiv eine Regel beherzige, die Kurt Tucholsky mal für einen guten Redner aufgestellt hat: Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen. Ich interessiere mich für die künstlerischen, die kreativen Prozesse. Ich will niemanden vorführen, ich möchte, dass der Gesprächspartner sich wohlfühlt und sich öffnet, wenn er sich öffnen will.

Wie hatten Sie eigentlich die ganzen Interviews aufbewahrt?

Ich bin kein guter Archivar meiner selbst. Als der Verlag die Idee für das Buch hatte, musste ich erst einmal erkunden, was es noch gibt. Beim Filmmuseum Potsdam haben sie mir dann gesagt, sie hätten seit 1992 siebzig Gespräche von mir gesammelt. Die waren natürlich nicht alle mit Defa-Leuten, aber da wusste ich, es wird klappen. Beim RBB-Archiv gab es auch richtig viel, ich war überglücklich. Ein paar Kassetten hatte ich aber doch. Eine war von einem Treffen mit Frank Beyer und Erwin Geschonnek, vor einer Aufführung des Films „Jakob der Lügner“. Da sollte eigentlich noch Jurek Becker dabei sein. Es war im Mai 1997, er war im März gestorben.

Das Gespräch führte Cornelia Geißler.

