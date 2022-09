„Die Kriegerin“: Autorin Helene Bukowski mit zweitem Roman Für ihren Debütroman „Milchzähne“ hat die 1993 geborene Autorin Helene Bukowski viel Lob bekommen. Das Buch erzählt in präzisen Sätzen von einer Mutter und i... dpa

Berlin -Für ihren Debütroman „Milchzähne“ hat die 1993 geborene Autorin Helene Bukowski viel Lob bekommen. Das Buch erzählt in präzisen Sätzen von einer Mutter und ihrer Tochter, die sich in der Zukunft in einer abgeschotteten Dorfgemeinschaft durchschlagen. Die Berlinerin wurde für ihre vielschichtige Figurenzeichnung und ihre klare Sprache gerühmt. Eine Verfilmung ist nach Informationen des Aufbau Verlags in Planung. Im Vordergrund standen die Charaktere, im Hintergrund spielten Klimawandel und Rassismus eine Rolle.