Die Kunst des ersten Satzes: Im Wahlprogramm der SPD beginnt der Abschnitt zur Kultur mit den Worten „Kunst ist lebensnotwendig, als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten.“ Bei den Grünen, die mit SPD und FDP in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe derzeit auch zu einem möglichen Koalitionskonsens in Sachen Kulturpolitik beraten, heißt es an entsprechender Stelle: „Die Künste sind frei und müssen keinen Zweck erfüllen.“ Und bei der FDP: „Deutschland kann auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken.“

Trotzdem haben die Liberalen als einen ihrer kulturpolitischen Schwerpunkte die teilweise Rücknahme des von Staatsministerin Monika Grütters 2016 auf den Weg gebrachten Kulturgutschutzgesetzes im Programm – ein Gesetz, das den Verkauf von national bedeutsamer Kunst ins Ausland verbietet. Wichtiger als die Tradition ist der Lindner-Partei dann eben doch das freie Spiel der Kräfte: „Wir lehnen jeden unnötigen staatlichen Eingriff in das Eigentumsrecht ab“, heißt es. Zwar habe dieses Gesetz den gewünschten Beieffekt, auch den Handel mit illegal erworbenen Kunstschätzen zu unterbinden. Aber man möge doch lieber diesen gezielt bekämpfen und nicht gleich das Ganze verbieten.

FDP will das Kulturgutschutzgesetz zurücknehmen

Die SPD, die der Verabschiedung des Kulturgutschutzgesetzes als Regierungspartnerin vor fünf Jahren zugestimmt hat, wird sich schwer damit tun, es in der sich anbahnenden Dreier-Koalition gleich wieder zu dekonstruieren. Aber dieser Punkt ist einer der wenigen, die das FDP-Kulturprogramm kennzeichnen, insofern dürften die FDP-Mitglieder Otto Fricke, Thomas Hacker, Thomas Nückel und Christopher Vorwerk, die in der Ampel-AG über Kultur- und Medienpolitik verhandeln, nicht so leicht davon ablassen.

Allerdings treten mit diesen Vieren ein Jurist und Haushaltsexperte, ein Finanzexperte, ein Journalist und ein Kulturmanager vergleichsweise unbedarft an den kulturpolitischen Verhandlungstisch, während die SPD mit dem Hamburger Kultursenator Carsten Brosda und der noch amtierenden Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik Michelle Müntefering zwei praxisgestählte Profis aufbietet. Nebenbei ist Brosda auch noch Präsident des Deutschen Bühnenvereins und insofern ein intimer Kenner des subventionskünstlerischen Lebens, außerdem ein fleißiger Buchautor, eloquenter Redner und leidenschaftlicher Bob-Dylan-Fan. Verstärkt werden Brosda und Müntefering von der Volkswirtschaftlerin Bettina Martin und Heike Raab, die als Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder und in einigen europäischen Ausschüssen Erfahrung in der Medienpolitik sammelte.

Herzenssache dieses Teams ist laut SPD-Wahlprogramm vor allem ein intensiviertes Miteinander von Bund Ländern, Kommunen, Kulturverbänden und Künstlern in neu zu schaffenden Kulturplena. Das mag vielleicht etwas graumausig klingen, aber gemessen daran, dass es der gegenwärtigen Förderlandschaft mit ihren mannigfachen Zuständigkeitsbereichen fast mehr an Absprachen und sinnvollem Ineinandergreifen fehlt als an Geld, ist jede Vernetzung dieser Art begeistert zu begrüßen.

Außerdem liegt den Sozialdemokraten – wie könnte es nach den Erfahrungen der Corona-Krise anders sein – an der sozialen Sicherung der Freischaffenden, zudem an der Film- und Kinoförderung, an einer Aufwertung der Gamekultur und dem Einsatz von Computerspielen in der Bildung. Und Partizipation und Diversität sowie Erinnerungskultur befinden sich natürlich ebenfalls im Gepäck. Wobei das Programm der SPD interessanterweise in der tatkräftig-optimistischen Zukunftsform verfasst ist: wir werden, wir verbessern, wir unterstützen … Bei der FDP indessen heißt es: wir wollen, wir wollen, wir wollen ...

Die SPD wird, die FDP will, bei den Grünen heißt es: Man soll

Und die Grünen? Äußern sich in ihrem Programm auf vage Weise absolutistisch: Es braucht, es muss, es soll ... Erhard Grundl, der bisherige kulturpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, ist in der Verhandlungsgruppe – wie Brosda in der SPD-Abordnung – der einzige Mann neben drei Frauen: Claudia Roth persönlich wurde von den Grünen in dieses Rennen geschickt, die bisherige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Mit ihrer Geschichte als Managerin der Rio-Reiser-Band Ton Steine Scherben ist Roth ebenso im Popbereich verwurzelt wie Grundl, der nach einer Musikerzeit Vertriebsmanager in der Musikindustrie war. Außerdem sind Theresia Bauer und Tabea Rößner im grünen Team, Erstere baden-württembergische Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst und Letztere eine ehemalige Fernsehredakteurin und Spezialistin für Medien und Digitales.

Die Schnittmenge zur SPD-Kulturpolitik ist hier groß, bei den Grünen ist zusätzlich besonders der Schutz der Clubkultur im Blick, die Absicherung Freischaffender wird mit 1200 Euro im Monat für den Fall eines weiteren Lockdowns bereits beziffert, der leichte Zugang einer breiten Öffentlichkeit zu Kulturangeboten ist ein zentrales Anliegen, die Quote in Besetzungsfragen, ebenso die Etablierung ökologischer Aspekte bei der Kulturförderung und eine erinnerungspolitische Offensive.

Auffallend ist, dass keines der drei Parteiprogramme auf die geradezu tektonischen Machtverschiebungen im Medienbereich eingeht. Politische Vorschläge zur Regulierung der großen Plattformen und zur Sicherung des Qualitätsjournalismus wird es dennoch geben müssen. Einen verbesserten Urheberschutz im Digitalen planen die Grünen, die FDP will ganz im Gegensatz dazu eine Bagatellklausel für nicht-kommerzielle Nutzungen und damit eine Schwächung des Urheberschutzes, außerdem die Aufhebung des Leistungsschutzrechtes für Presseverleger - da ist echter Zündstoff drin. Die SPD hält sich diesbezüglich verdächtig bedeckt und spricht sich lediglich für die Bespielung des Digitalen als künsterischen Raum aus.

Ein „Staatsziel Kultur“ im Grundgesetz wollen übrigens alle drei Partnerinnen in spe verankern, auch wenn das nur eine Geste sein wird, aus der sich im Zweifel kein Rechtsanspruch auf Förderung ableiten lässt. Ein eigenes Kulturministerium indessen will von den drei Parteien keine, als Untermieterin im Kanzleramt sieht man die Bundeskulturpolitik bereits ausreichend gut platziert.

Im gesetzten Fall eines allgemeinen Zusammenfindens von Rot, Grün, Gelb wäre für die Kultur- und Medienpolitik dann die nächste Frage, wer Nachfolger oder Nachfolgerin von Monika Grütters werden wird. Natürlich spielen bei dieser Entscheidung viel härtere Parameter eine Rolle. Aber dass es aus den Reihen zumindest von Grünen und SPD mehrere Kandidaten gäbe, ist auch nicht irrelevant. Klar dürfte sein, dass sich die Besetzung des Amtes mit einem Politikprofi bewährt hat. Aus PR-Gründen in die Künstlerkiste zu greifen, dürfte wohl niemandem einfallen. Denn auch wenn es nicht schadet, wenn sich der oder die zukünftige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien auf einer echten Bühne bewegen kann, geht es hier weniger um Repräsentanz als um die krisenfeste Gestaltung eines ganz wesentlichen Lebensbereiches.