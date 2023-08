Die Künstlerin Sophia Domagala: Seit drei Jahren Linien

Sophia Domagala öffnet die dunkelgrüne Metalltür zu ihrem Atelier, und plötzlich ist da ganz viel Leben. Der Raum ist klein und voller Bilder. Alle Leinwände darin haben etwas gemeinsam: Linien. Meist sind es feine, manchmal auch breite Linien oder gar Streifen. Aktuell sind Arbeiten der Malerin in der Gruppenausstellung „shoddy / schäbig“ in der Galerie Stallmann in Berlin-Charlottenburg zu sehen.